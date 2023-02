Range Rover Velar facelift: meer elektrisch!

Je moet echt even goed kijken wat er anders aan de Range Rover Velar facelift. Er zijn gelukkig ook technische wijzigingen van elektrische aard.

Auto’s worden telkens drukker qua ontwerpen. Veel lijntjes, tierlantijntjes, versiersels, ‘diffusers’, uitlaten die geen uitlaten zijn: zo veel details dat je niet weet waar je moet beginnen te kijken.

Een van de uitzonderingen van de laatste tijd is de Range Rover Velar. Dat model loopt al sinds 2017 mee, dus het is de hoogste tijd voor een opfrisbeurt. En je raadt het al: die heeft ‘ie gekregen!

De Range Rover Velar facelift is een typische update van een model dat al erg gelsaagd is van origine. Dat betekent dat er niet extreem veel vernieuwd is, simpelweg omdat het niet nodig was. Er zijn nieuwe Pixel LED-lampen en nieuwe ‘intens rode’ LED-achterlichten.

Mocht je je afvragen of er ook nieuwe kleuren zijn om aan de buurman te showen dat je het nieuwe model hebt, hebben we goed nieuws voor je. Ja! Er zijn twee nieuwe kleuren: Metallic Varesine Blue en Premium Metallic Zadar Grey.

Interieur Range Rover Velar facelift

In het interieur zijn er meer dingen gebeurd. Zo is er een nieuwe Pivi-Pro infotainmentsysteem, uiteraard met over-the-air-updates. Daarnaast is het interieur optioneel ledervrij. Nu is dat misschien niet wat je wil horen bij een Range Rover. Van een steakhouse wil je ook niet dat deze vegetarisch is.

Gelukkig is het een optie, als je wil kun je nog echt leer krijgen. Sterker nog, er zijn vier nieuwe lederkleuren: Cloud, Caraway, Raven Blue en Deep Garnet. Maar als je liever Ook Worst eet dan Rookworst, dan kun je dus kiezen voor Kvadrat™-bekleding met Ultrafabrics™-stof. Ja, beiden met een ™.

Techniek

Dan de techniek van de Range Rover Velar facelift.. De ophanging is aangepast en moet ervoor zorgen dat het nog comfortabeler aan boord is. Er is zijn twee benzine-uitvoeringen: de P250 (viercilinder) en een P400 (zescilinder met 48V-generator). Je kunt ook dieselen, met de D200 (viercilinder met 48V) en de D300 (zescilinder 48V).

Voor Nederland is waarschijnlijk de P400e plug-in hybride het meest interessant. Dan heb je 404 pk, 640 Nm en een bescheiden uitstoot. Goed nieuws: de accucapaciteit is gegroeid naar 19,2 kWh. Daarmee kun je volgens de WLTP maar liefst 64 km elektrisch rijden.

Prijs Range Rover Velar facelift

Kortom, met de facelift voor de Range Rover Velar kan de auto er weer eventjes tegenaan. De prijs is uiteraard niet mals. Bij Land Rover willen ze er namelijk heel erg graag 85.510 euro voor hebben. Dan heb je wel de plug-in hybride.

Twee jaar geleden had je een Velar voor 75 mille en bij introductie koste de Velar 73 mille. Dat was dan nog wel een amechtige diesel met 180 pk. Dus je gaat er hoe dan ook op vooruit! Je kunt ‘m nu al samenstellen in de Land Rover-configurator!

