Coachbuilder biedt oplossing voor modern BMW-design

De spiegels geven 'm weg.

Veel autoliefhebbers delen tegenwoordig een bepaald gevoel. Ze zijn misschien niet boos op Adrian van Hooydonk, maar wel teleurgesteld. Onder bezielende leiding van onze landgenoot verviel BMW namelijk van Bauhaus naar Barok. Erger nog, het design van de nieuwe 3-serie is inmiddels zo druk dat we misschien zelfs aanbeland zijn in het rococo-stadium. Het is allemaal een beetje tacky geworden. Maar goed, dat hebben we laatst ook al bepraat in het artikel over een zwikje E34 5-serie’s.

Het is oké om problemen te benoemen, maar het is nog beter om te denken in oplossingen. Het Beierse Everytimer Automobile reikt een potentiële fix aan in de vorm van de ETA (EveryTimer Automobile) 02. De naam is een verwijzing naar de BMW 02-serie (Typ 114, E6, E10, E20), die BMW medio jaren ’60 samen met de Neue Klasse (Typ 115, 116, 118, 120 en 121) redde van de ondergang. Strict genomen is de ETA 02 echter geen restomod, want in plaats van een originele 02 dient een veel recentere 135i als basis voor de auto. Dat heeft zo zijn voordelen, want op deze manier hoef je geen opofferingen te brengen aan prestaties en betrouwbaarheid.

ETA gebruikt voor de opbouw de A-stijl, voorruit en het kofferdeksel voor de softtopzijn van de E88 1-serie cabriolet die als donor dient. Alle andere carrosseriecomponenten worden met de hand gebouwd. Het interieur wordt grotendeels overgenomen van de 1-serie, maar kan wel worden aangekleed met wat retro-stof en een klassieke klokkenwinkel, voor de betere old skool look and feel. De coachbuilder uit Augsburg vermeldt op haar site dat klanten uiteraard aan kunnen kloppen met speciale wensen.

Tot op heden zijn er twee prototypes gebouwd en het resultaat is best wel kek, zoals je kan zien in onderstaand filmpje. De conversie kost ongeveer 70.000 Euro. Superdeal?