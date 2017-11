Porsche gaat weer trommelremmen produceren!

Terug naar de tijd dat alles simpeler was.

Voordat je naar je hart grijpt uit angst voor de geniepige praktijken van een autofabrikant, zal ik je geruststellen. Nee, Porsche doet geen stap terug naar een vorig tijdperk door remtrommels plots weer als standaard op de auto te mikken, waardoor je ineens extra moet betalen om schijven op je auto te hebben.

Integendeel! Porsche speelt met deze zet heel goed in op de enorme vraag naar reserve onderdelen, die door de klassieker-gekte is ontstaan. Omdat die bubbel nog altijd niet is gesprongen, zijn er tegenwoordig heel wat mensen met klassieke Porsches voor hun deur. Omdat het handjevol liefhebbers dat er ook daadwerkelijk de straat mee op durft zo nu en dan ook wat moeten vervangen aan hun wagen, is de koek op een gegeven moment gewoon op.

Om deze reden heeft Porsche besloten hun originele Oostenrijkse mallen weer uit de kast te trekken, zodat ze voor in ieder geval een klein deel van hun gamma opnieuw wat remtrommels kunnen produceren. Vooralsnog zullen er alleen trommels worden gemaakt voor de Porsche 356, oftewel de 356 A (1955-1959), de 356 B (1960-63) en de 356 C (1964-65).

Het initiatief komt voort uit een stukje statistiek van Porsche, die laat zien dat meer dan 70 procent van alle geproduceerde Porsches nog op de weg rijdt. Door oude auto’s te voorzien van nieuwe onderdelen, proberen ze zoveel mogelijk van hun vloot op de been te houden. Filmpje!