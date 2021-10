Porsche haat stekkers met een passie

Porsche heeft kennelijk een grote hekel aan oplaadstekkers.

De grote EV-wende is volle bak om ons heen bezig terwijl je dit leest. Fossiele brandstof mag niet meer van onze overlords, dus moet iedereen aan de batterij-auto. Hele stukken van de wereld worden opgeblazen om Lithium en dergelijke te winnen. Stortplaatsen vliegen nu al in de hens vanwege ontvlambare accu’s. Maar goed, het is allemaal beter voor het milieu.

Stekkers

Los van de grote ecologische vraagstukken die de massa-adoptie van EV’s oproepen, kleven er nog een aantal minder heftige ‘nadelen’ aan de EV. Nadelen die voor gebruikers van de elektrowaggies echter veel tastbaarder zijn. In dit geval gaan we het niet weer hebben over actieradius, maar over de vermaledijde stekkers.

In de betere krap bemeten Vinex-wijken die bevolkt worden door leaserijders, struikel je inmiddels letterlijk over de stekkers op de stoep. Er is al een hele industrie voor opgetuigd die hier op inspeelt met ‘praktische oplossingen’. Maar ook als je de luxe hebt je auto in de garage of onder de carport te kunnen parkeren, is zo’n stekker aansluiten soms gewoon net wat teveel gevraagd.

Bacardi Lemon

Je rijdt naar huis na een zware dag op het werk. Je had weer een gruwelijk moeizaam gesprek met de onmogelijke collega die door management is aangewezen als je ‘partner’ voor het project van de komende maanden. Je zet de radio aan op zoek naar ontspanning. Maar Bacardi Lemon wordt om onverklaarbare redenen gedraaid op je favoriete zender. Je zet ‘m over op een andere zender. Wat denk je? Ook Bacardi Lemon. Je vindt nog net de kracht in je arm om de radio af te zetten. Maar eenmaal geparkeerd, is de stekker aansluiten echt even teveel gevraagd.

Knoxville

Porsche voelt met je mee. In Knoxville, Tennessee off all places (vandaar de epische vlag op bovenstaande foto), werken techneuten van Volkswagens Innovation Hub, samen met het Oak Ridge National Laboratory (ORNL) de de plaatselijke uni aan een methode om je Taycan draadloos op te laden. Kennelijk zijn de übernerds er al in geslaagd een efficiëntie van 98 procent te bereiken (98 procent van de energie bereikt de accu). Aanvankelijk begon men met 6,6 kW, maar inmiddels is de power al opgevoerd naar 120 kW. De bedoeling is daar 300 kW van te maken. Daarmee zou de Taycan in 10 minuten tot 80 procent draadloos opgeladen kunnen worden.