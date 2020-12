Porsche LMDh prototype voor Le Mans in aantocht - Autoblog.nl

Het Porsche LMDh-prototype komt erecht in een zeer populaire en gave klasse.

Zelfs voor de meest autofiele petrolhead is het af en toe lastig: alle raceklasses volgen. De Formule 1 is uiteraard populair, helemaal als er een Nederlander meedoet. Maar in de klassen daaronder neemt de interesse flink af. Le Mans, WEC, WRC, Dakar, DTM, BTCC: het zijn geweldige series voor de fijnproever.

Porsche LMDh

Maar er komt nog een categorie bij: LMDh. Het lijkt erop dat deze klasse het gaafst wordt van allemaal. Helemaal nu er een Porsche LMDh-prototype aan zit te komen. Dat heeft het Duitse merk vanochtend aangekondigd.

Lange adstandsraces

Heel kort door de bocht is het een nieuwe raceklasse die mee kan doen in bestaande evenementen. Denk aan races zoals de 12 uur van Sebring, de 24 uur van Daytona en de 24 uur van Le Mans. De auto’s zijn dus geschikt voor en IMSA-races. Deze raceklasses zal bestaan uit hybride prototypen. Deze staan op een doorontwikkeld LMP2-chassis.

Kosten Porsche LMDh

De elektrische aandrijving is voor alle deelnemers identiek. Er kon gekozen worden uit vier chassis’. Maar qua koetswerk en verbrandingsmotor is een team helemaal vrij om dat in te vullen. Dat is dan meteen het grote verschil tussen LMHd en LMH. De kosten voor de Porsche LMDh moeten dus overzichtelijk zijn.

Interessant

Voor fabrikanten zoals Porsche is deze serie waanzinnig interessant. De kosten zijn namelijk relatief laag en er wordt gereden met moderne technieken. Ondank dat Formule 1-auto’s ook hybride’s zijn, is die tak van sport niet meer interessant voor automerken en hun fabrieksteams. Diverse fabrikanten verlaten nu de Formule 1 en Formule E. Hopelijk voegen ze zich tot deze klasse. Zo kunnen we terug naar Le Mans eind jaren ’90, toen er veel fabrieksteams meereden.

Zoals gezegd zijn er meer merken geinteresseerd in deze nieuwe klasses. Le Mans-veteranen en Peugeot en Toyota hebben al aangegeven geinteresseerd te zijn in het LMH (zonder d) klassement.