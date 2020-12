Derde Rivian elektrische bedrijfswagen betrapt - Autoblog.nl

De derde Rivian wordt een keurige elektrische bedrijfswagen. Handig voor de verzamelaars als Jeff Bezos.

Het aantal nieuwe elektrische automerken stijgt ongeveer met de dag. Veel van die merken streven het succes van Tesla en komen met soortgelijke auto’s, strategieën en uitspraken.

Een groot verschil is dat Tesla dit 10 jaar eerder deed dan wie dan ook. Als je nu begint met de ontwikkeling begint van een Tesla Model S-killer, dan is de kans groot dat je over vijf jaar het op kunt nemen tegen Tesla, elektrische sedans van de gevestigde orde en een groot aantal elektrische nieuwkomers. Het bijzondere aan Tesla was juist dat ze er zo vroeg bij waren.

Zeer veel geld

Van Rivian horen we een hoop, maar zien we vooralsnog weinig. Maar toch, het is de bedoeling dat volgend jaar de eerste auto’s afgeleverd gaan worden. Rivian is echter een enorm bedrijf waar zeer veel geld in zit. Niet alleen van diverse investeerders, maar ook van een gigant als Ford. Nog een verschil met Tesla is dat ze zich iets meer op de profesional richten dan de reguliere consument.

Rivian Van and R1T Spotted in Irvine, Californiahttps://t.co/HXmris7Qie pic.twitter.com/OMYX91QvB0 — Rivian Forum (@RivianOwners) December 13, 2020

Eerste beelden Rivian elektrische bedrijfswagen

De R1S is een stoere SUV en de R1T is de pick-up versie daarvan. Maar er komt dus ook een busje aan. De eerste beelden daarvan verschenen op het Rivian owners forum. Het is duidelijk dat Rivian kiest voor een iets minder buitenaardse benadering van de auto’s dan Tesla. In plaats van schockerende ontwerpen om te shockeren, past Rivian een andere tactiek toe. De Rivians zien er vrij conventioneel uit, maar zijn ‘toevallig’ elektrisch.

De Rivian bedrijfswagen lijkt veel op de eerste beelden die werden vrijgegeven:

Verkrijgbaarheid Rivian elektrische bedrijfswagen

Dat zien we ook met de bestelwagen van Rivian. Deze wordt ontwikkeld mede voor Amazon. Die kunnen een ruime bedrijfswagen wel waarderen voor het leveren van alle pakketjes. Sterker nog, de toko van Bezos en de zijnen hebben een bestellinkje van 100.000 busjes geplaatst. Deze worden geleidelijk geleverd van 2022 tot 2030.

