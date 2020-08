Versoepelingen CBR uitgesteld tot nader order

De aangekondigde versoepelingen van het CBR zijn uitgesteld.

Het coronavirus laat zijn sporen na in de autobranche. We hebben die zin al een paar keer kunnen schrijven. In de meeste gevallen betreft het de autoverkoop of de Formule 1. Maar er is nog een andere tak die zeker autogerelateerd is én erg veel last van het coronavirus en de maatregelen die getroffen dienen te worden.

Versoepelingen CBR uitgesteld

In dit geval gaat het om de geplande versoepelingen van het CBR die uitgesteld worden. In eerste instantie was er niets mogelijk na de corona-uitbraak. Lessen en afrijden was nicht im frage. Dat leverde echter een miljoenenverlies op. Daarna was er een soort tussenoplossing. De rijlessen begonnen weer op 11 mei en er waren diverse maatregelen om het afrijden toch mogelijk te maken.

Maatregelen

Denk aan maatregelen als de auto zeven minuten luchten (jazeker!) tussen de examens. Helaas willen mensen heel erg graag afrijden, dus worden de coronaklachten meer en meer verzwegen. Nu heeft de examinator het recht om het examen te weigeren, mocht hij of zij onraad ruiken.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de maatregelen versoepeld zouden worden. Helaas gaat dat niet door, de versoepelingen van de CBR zijn namelijk uitgesteld voor onbepaalde tijd, zo meldt branche-publicatie Rijschoolpro.

Afrijden wel mogelijk

Het is dus nog altijd mogelijk om gewoon af te rijden. Het grootste verschil is dat jouw rij-instructeur níet mee mag tijdens de rit. Ook mag deze niet aanwezig zijn bij het gesprek achteraf. Dit alles om verspreiding van het virus te voorkomen en met name de examinator, medewerkers en klanten gezond te houden.

Let wel, het geldt alleen voor de aangekondigde versoepelingen. De reeds doorgevoerde versoepelingen zullen gewoon blijven. De stages voor de opleiding tot rij-instructeur gaan ook gewoon door. Naast de versoepelingen van augustus (die dus uitgesteld zijn), worden alle versoepelingen die nog gepland staan voor oktober en november eveneens uitgesteld met een maand.

Fotocredit: een Audi Q2 lesauto, gespot door @fastforward.