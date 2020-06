Dit is het goedkopere basismodel van de Porsche Taycan

In tegenstelling tot de andere modellen, heeft het basismodel van de Taycan alleen achterwielaandrijving.

Porsche had het al aangekondigd, maar nu is het officieel: de Porsche Taycan heeft een basismodel gekregen. Volgens Electrek gaat het om een achterwielaangedreven Taycan, die in tegenstelling tot eerdere Taycans geen achtervoegsel heeft gekregen. De instap-Taycan heet dus gewoon Taycan.

De elektrische sedan wordt geleverd in twee smaakjes. Wie voor de Performance Battery(79,2 kWh) kiest krijgt 326 pk (408 pk in overboost) en 414 kilometers aan actieradius. De Performance Battery Plus (93,4 kWh) krijgt maar liefst 380 pk (476 pk in overboost) en 489 kilometer aan actieradius. Deze Taycan heeft een topsnelheid van 230 km/u en een nul-naar-honderd-tijd van 5,4 seconden.

Voor de Taycan-fans: dat klopt, deze Taycan RWD heeft een hogere range dan de 450 kilometer van de Turbo! Er is wel een klein addertje. De actieradius van de Taycan Turbo is namelijk gebaseerd op de WLTP, de range van de RWD-variant is op basis van de NEDC-norm. En die laatste norm is een stuk… optimistischer dan WLTP. In werkelijkheid zou het dus zomaar kunnen dat deze Taycan RWD eigenlijk net iets minder verder kan rijden dan de Taycan Turbo.

Nu vraag je je misschien af waarom Porsche nog geen WLTP communiceert. Nou, deze RWD is vooralsnog niet bedoeld voor Europa of de Verenigde Staten. Dit instapmodel is geïntroduceerd in China en is in eerste instantie voor deze markt bedoeld. Hier heb je minder besneeuwde bergtoppen en heb je dus ook minder aan vierwielaandrijving, zo is de gedachte. Een release in Nederland lijkt met die logica prima mogelijk, maar is vooralsnog niet gecommuniceerd. Autoblog heeft Porsche gevraagd of de Taycan RWD ook naar Nederland komt.

In China kost het basismodel van de Taycan 888.000 RMB. Als je de grotere accu wil, dan kost de Taycan 948.00 RMB. De 4S kost daar 1.148.000 RMB, dus als je die prijs vergelijkt met de Nederlandse (109.000 euro), dan kom je aan een prijs van 85.010 euro voor de Taycan. Of 90.754 euro, als je de Performance Battery Plus wil.