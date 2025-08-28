EV-laadpaal aan huis: wat betaal je daar tegenwoordig eigenlijk voor?

En hoeveel bespaar je door het allemaal zelf te doen?

Ondanks veelvuldige oproepen van de autofabrikanten gaan Europese overheden door met het pushen van volledig elektrische auto’s. De beleidsmakers zijn als je oma die je maar blijft bekogelen met Bounty’s omdat je één keer hebt laten vallen dat je de smaak niet supersmerig vindt.

Nederland doet vrolijk mee met de EV-campagne. We hebben niet alleen de hoogste benzineaccijns, maar ook de meeste publieke laadpalen van Europa. En dat worden er alleen maar meer. Het zou zelfs zo ver kunnen komen dat je straks geen laadpaal aan huis nodig hebt.

De privéoplader is ook in trek!

Voor het zover is, besluiten veel EV-rijders om voor een laadpaal aan huis te gaan. Multiscope onderzocht hoeveel thuisladers er het afgelopen jaar zijn geïnstalleerd. Het aantal komt neer op 147.000 nieuwe privélaadpalen. Het onderzoeksbureau vroeg vervolgens ruim 4.400 Nederlanders hoe ze het project rondom de thuislader hebben aangepakt.

Het is nogal een gedoe om een thuislaadpaal aan te sluiten. Vandaar dat 79 procent van de EV-rijders met oplader aan huis besloot om de installatie uit te besteden aan professionals, de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren. Daar betaal je uiteraard wel wat voor.

Kosten voor een laadpaal aan huis

De Nederlanders die betaalden voor de aanleg van de oplader waren gemiddeld € 1.579 kwijt aan kosten voor de thuislaadpaal voor de elektrische auto. Daarmee is de gemiddelde prijs al een stukje gedaald ten opzichte van zo’n vier jaar geleden.

De handige Harries en Henriettes die zelf de laadpaal installeerden, waren gemiddeld € 401 kwijt. Laat je iemand langskomen, dan ben je gemiddeld € 1.910 kwijt. Helaas houden de kosten niet op bij de installatie.