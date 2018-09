Porsche’s testbaan is het beste circuit op aarde

Althans, op papier.

Het is begrijpelijk dat autofabrikanten hun auto’s uitvoerig willen testen op de beste circuits, zodat ze een goed product neer kunnen zetten. Tegenwoordig zijn het om redenen die ons ontgaan echter niet alleen de sportauto’s die naar parcours als de Nürburgring Nordschleife gaan, maar ook SUV’s, MPV’s en andere bolides die daar weinig te zoeken hebben. Reken daarbij de Touristenfahrten en is het simpelweg een overvolle boel.

Een eigen circuit om zo nu en dan een test uit te voeren is dan ook een handig alternatief. Bij de fabriek in Leipzig heeft Porsche een eigen circuit waarop haar auto’s grondig getest kunnen worden. Echter, in tegenstelling tot een groot aantal andere circuits op aarde is het niet zomaar een willekeurige combinatie van opgedroomde bochten. Nee, Porsche heeft een aantal iconische banen van deze wereld naast elkaar gelegd en de meest uitdagende, aansprekende bochten aan elkaar gebreid.

Of nu ja, dit heeft Porsche natuurlijk niet zelf gedaan. De Duitse sportwagenfabrikant heeft de opdracht namelijk gegeven aan gerenommeerd ontwerper Herman Tilke. Omdat de Duitse architect in zijn jarenlange carrière al talloze Formule 1-banen heeft getekend, is het vanzelfsprekend dat ook Porsche hem op de schouder heeft getikt. Hoewel Tilke’s banen niet allemaal evenveel lof worden toegedicht, heeft hij Porsche’s testcircuit toch bijzonder fijn aan elkaar weten te knopen.

Dit is vooral te danken aan de hierboven genoemde bochten die erin voorkomen. Tilke heeft het vlakke stuk grond omgetoverd tot een geasfalteerd paradijs waarin o.a. de Corkscrew van Laguna Seca, de Karussell van de Nordschleife en de Bus Stop van Spa-Francorchamps terugkomen. Afgezien van de normale versie van de baan, zijn er in totaal twintig varianten hoe het circuit kan worden aangepakt.