Deze artikelen in 2022 waren het beste gelezen in Autoblog!

Hoe vaak heb jij Autoblog.nl ingetikt in de adresbalk in 2022? Als trouwe lezer ongetwijfeld heel erg vaak! Het was elke dag weer een drukte van jewelste op de site. Gezellig hoor, maar wat waren dan de best gelezen Autoblog-artikelen van 2022?

In 2022 verwelkomden we iedere maand meer dan 2 miljoen unieke lezers op de site. Soms zelfs meer dan 3 miljoen, zoals in oktober toen er 3,4 miljoen mensen Autoblog wisten te vinden. Er waren een aantal artikelen die er echt uitsprongen.

Zoals? Nou, 2022 draaide bij veel mensen om de centen. Alles werd alsmaar duurder en de interesse zagen we terug in de artikelen. Verder speelde Formule 1 een belangrijke rol, met natuurlijk Max Verstappen die voor de tweede keer wereldkampioen wist te worden. En vergeet ook niet de interesse voor de Autoblog Boulevard artikelen! Hieronder de complete top 10 van de best gelezen artikelen op Autoblog in 2022.

Best gelezen Autoblog-artikelen van 2022