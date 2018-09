Premiumbak met slimme sleutel? Geen verzekering in 2019!

Dat wordt hopen en bidden dat het dievengilde niet langskomt.

Overigens is dat natuurlijk altijd het geval, want zelfs als je goed verzekerd bent is het nooit leuk als de grijpgrage klauwen van boefjes aan je spullen zitten. Maar het is natuurlijk extra zuur als je niet goed verzekerd bent. Toch zou precies die situatie zich volgend jaar weleens vaker voor kunnen doen, tenminste volgens de keuringsinstantie voor autobeveiliging, Kiwa SCM.

Het heeft allemaal te maken met moderne luxe in de vorm van Keyless Entry. Jaren geleden besloten enkele techneuten van luxe merken dat er meer dure opties op de optielijst moesten staan hun klanten echt niet belast konden worden met de zware taak om hun autosleutel in de hand te nemen om hun auto’s te ontgrendelen. Dankzij ‘slimme autosleutels’ kan je de sleutel (die niet meer de vorm van een sleutel hoeft te hebben) gewoon in je portemonnee laten zitten alvorens je auto te betreden en op een startknopje te duwen. Gemak dient de mens.

Helaas bleken en blijken de nieuwe slimme sleutels het dievengilde enorm in de kaart te spelen. Vroeger moesten dieven nog een theedoek om hun ellebogen wikkelen om een raampje in te tikken en wat met draden frotten onder het stuur om je auto te jatten, nu staan ze verdekt opgesteld met een apparaatje om het signaal van je sleutel te kloneren. Zoals alle luxe snufjes komen slimme sleutels ook naar steeds meer producten voor Jan Modaal en dat betekent dat de jatgevoeligheid een steeds groter probleem wordt. En ondanks dat merken als BMW, Audi en Mercedes extra beveiligingen invoeren, zijn ook de nieuwste auto’s nog steeds kwetsbaar, aldus Kiwa SCM:

Ook 90 procent van de auto’s die dit jaar van de band rolt en zo’n systeem heeft, is kwetsbaar.

De keuringsinstantie ziet het als haar taak om wat te doen aan deze ernstige misstanden en overweegt volgend jaar bepaalde systemen af te keuren. En daarmee komen we bij de crux van dit bericht: de meeste autoverzekeraars eisen bij auto’s van 50.000 Euro en meer goedkeuring van het beveiligheidssysteem. Zonder grondige analyse van data dureven we wel te stellen dat juist deze auto’s bovengemiddeld populair zijn bij boeven. Mocht de soep zo heet gegeten worden als ‘ie is opgediend, moet je dus even opletten als je die nieuwe BMW 318 od Mercedes C160 gaat speccen: doe heel voorzichtig met de optielijst. (via NOS.nl)