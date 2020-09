Dit kost de compleet nieuwe Kia Sorento - Autoblog.nl

De Sorento was vroeger een succesvoller prijspakker. Is de nieuwe Sorento dat ook?

Het gaat lekker met de bekendmakingen van prijzen vandaag. Hyundai heeft net de prijzen onthuld van de i20, nu is het tijd voor de Kia Sorento.

Kia Sorento

De prijzen van de Kia Sorento zijn enorm belangrijk. De prijs is namelijk is een indicatie voor het succes van de auto. De eerste generatie was relatief voordelig en zag je werkelijk overal rijden. De Sorento werd beter en beter, maar ook duurder en duurder. En in Nederland dus zeldzamer en zeldzamer.

Alle informatie over de nieuwste Kia Sorento hebben we al behandeld, het gaat nu enkel om de prijzen: wat kost het en wat krijg je ervoor terug? Er zijn twee Sorento’s. Beide zijn geëlektrificeerd: een Sorento Hybrid met 230 pk en een plug-in hybride. Van die tweede worden de prijzen later bekendgemaakt.

Dit kost een Kia Sorento

De Kia Sorento Hybrid kost 45.995 euro. Dan heb je een heuse ComfortLine. Deze heeft standaard Apple carplay, DAB+ radio, LED-koplampen en adaptieve cruise control.

Een stapje hoger staat de DynamicLine voor 48.995 euro. Deze heeft onder meer een 10,25 inch infotainment scherm met navigatiesysteem. De stoelen en het stuurwiel zijn verwarmd. Ook handig: zeven zitplaatsen.

Nog luxer

Maar het kan nog luxer. De DynamicPlusLine heeft onder andere lederen bekleding, panoramadak en achterbankverwarming. Tevens is er een Bose-geluidsinstallatie aanwezig. De achterklep kan elektrische worden bediend. De prijs bedraagt 52.995 euro.

Het topmodel is de ExecutiveLine. Dan krijg je onder meer niveauregeling op de achteras, een head-up display, nappa-lederen bekleding, 360 graden-camera en ventilatie op de voorstelen. Deze versie moet 55.995 euro kosten.

De belangrijkste graadmeter is in eerste instantie de oude Kia Sorento. Dat was een puike auto, maar deze kost tussen de 50 en 60 mille, afhankelijk van de uitrusting. Dat was nog een oudere auto met dieselmotor, je hebt nu iets meer salonfähige benzinemotor. De dieselmotor wordt nog wel in andere landen geleverd.

Voorwielaandrijving

Wel even opletten: de hybrid heeft alleen voorwielaandrijving. De PHEV die later komt is volgens Kia de enige met vierwielaandrijving. Daarbij drijft een elektromotor de achterwielen aan. De enige twee concurrenten die nu in de buurt komen, zijn de Honda CR-V Hybrid 2WD en Toyota RAV4 Hybrid 2WD. Die zijn allebei wel een maatje kleiner en zijn er vanaf zo’n 43 mille. Ook belangrijk: die zijn er niet als zevenzitter.

Wat dat betreft heeft de Kia Sorento goede papieren om een succesje te worden, alhoewel de meesten wachten op de Kia Sorento PHEV, die zal waarschijnlijk sneller en schoner zijn. Door dat laatste zal de meerprijs in Nederland heel erg meevallen.