Ja ja, de F1 sprintkalender 2024 is hier

Op de F1 sprintkalender voor 2024 staan een paar verrassingen.

We zijn alweer reikhalzend aan het uitkijken naar het naar het F1-seizoen voor het komende jaar. Nu hebben we een paar maanden helemaal niets te doen in de weekenden, een heel vreemde gewaarwording voor ons.

Voor het komende seizoen is bijna alles al bekend. We weten welke teams er mee gaan doen (alhoewel de naam van AlphaTauri onzeker is) na de bevestiging van Logan Sargeant weten we ook welke coureurs er mee doen. De kalender voor 2024 is ook al bekend gemaakt. Dus is er nog één ding: de Formule 1 sprintkalender 2024. Nee, dat is niet een variant op de scheurkalender op het toilet van de redactie.

F1 Sprintkalender 2024

Net als afgelopen jaar zijn er komend seizoen 6 weekenden met een sprintrace. We hebben ze even voor je in een tabel gezet:

Grand Prix Datum sprintrace GP China 20 april GP Miami 4 mei GP Oostenrijk 29 juni GP Verenigde Staten 19 oktober GP Brazilië 2 november GP Qatar 30 november

Wat valt er ons op?

Nou, dat ze toch weer de focus op het einde van het seizoen hebben gelegd. Vorige keer werd Max Verstappen wereldkampioen nadat hij tweede was geworden tijdens de sprintrace van de GP van Qatar. We hadden de stille hoop dat sprintraces wat eerder in het seizoen gepland zouden worden, maar dat is dus niet gebeurd.

Voor Oostenrijk en Brazilië is het de derde keer dat ze een sprintrace mogen organiseren. In Austin en Qatar is het voor de tweede keer, dit jaar reden de heren coureurs daar ook al. Voor China en Miami is het de eerste keer dat ze een sprintrace mogen organiseren. Ten opzichte van vorig jaar vervallen de sprintraces in Azerbeidzjan en België.

Anders nog iets?

Verandert er nog meer? Jazeker! De kans is zeer groot dat men afstapt van de volgorde, zo meldt Autosport. Dat was eerst op vrijdag een vrije training en kwalificatie voor de hoofdrace. En dan op zaterdag de kwalificatie voor de sprint en dan daarna de sprintrace zelf.

Het is de bedoeling dat de kwalificatie voor de race weer gaat verhuizen naar de zaterdag, en de kwalificatie voor de sprint dus naar vrijdag. Het is nog niet definitief, dus verwacht hier binnenkort nog een update over. Uiteraard zullen wij dat op Autoblog gratis met je delen!