Prijs Seat Leon PHEV bekend - Autoblog.nl

Wat is nu eigenlijk de prijs voor zo’n verse Seat Leon PHEV? We hebben het antwoord.

De plugin hybride wint aan populariteit. Voor sommigen wordt het gezien als een mooi midden tussen elektrisch rijden en nog de voordelen van de verbrandingsmotor. Dat is echter niet helemaal het geval. In feite is de PHEV de enige manier voor een fabrikant om de ‘ICE’ te overleven.

Prijs Seat Leon PHEV bekend

Dankzij een PHEV is het mogelijk om de uitstootcijfers laag te houden. In theorie kan een PHEV enorm zuinig dus, dus met een zeer lage CO2-uitstoot. Of deze realistisch zijn laten we in het midden. Dat hangt enorm af van hoe je de PHEV gaat gebruiken. Mocht je goede voornemens voor 2021 hebben, dan hebben wij goed nieuws voor je. De prijs van de Seat Leon PHEV.

Officiële naam

De officiële naam is overigens Seat Leon FR PHEV 1.4 TSI e-Hybrid. Je kan de auto ook als stationwagon krijgen. Dan heet de auto Seat Leon Sportstourer FR PHEV 1.4 TSI e-Hybrid. Het is in principe dezelfde aandrijflijn als in de plug-in hybride versies van de Audi A3, Skoda Octavia en Volkswagen Golf. In dit geval betreft het de 204 pk-versie. De Leon PHEV met 245 pk zal als ‘Cupra‘ door het leven gaan.

Prestaties

De Seat Leon PHEV heeft een 1.4 TSI viercilinder, die gekoppeld is aan een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt dus 204 pk en het maximale koppel is 350 Nm. Een automaat met dubbele koppeling is standaard. Van 0-100 km/u accelereren is in 7,5 seconden achter de rug in de hatchback en duurt in de stationwagon 7,7 tellen.

Prijs Seat Leon PHEV

Dan rest nu de prijs van de Seat Leon PHEV. Hij is beschikbaar vanaf 37.750 euro. De stationwagon is er vanaf 38.750 euro. Vergeet niet dat de PHEV start vanaf het FR-niveau. De Reference en Style slaat Seat meteen even over. Navigatie, 17 inch lichtmetaal, LED-achterlichten, drie zone climate control, en sportieve FR bumpers zijn inbegrepen in de prijs van de Seat Leon PHEV.

Concurrentie Seat Leon PHEV

Hyundai Ioniq 1.6 GDi PHEV (32.695 euro)

Skoda Octavia 1.4 TSI iV PHEV Business Edition (35.690 euro)

Seat Leon 1.4 FR PHEV TSI e-Hybrid (37.750 euro)

Toyota Prius Plug-in Hybrid Dynamic (39.495 euro)

Volkswagen Golf 1.4 TSI e-Hybrid Style (39.835 euro)

Concurrentie Seat Leon Sportstourer PHEV