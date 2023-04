ABT gaat nu ook Chinese sportsedan maken

Ja, deze Chinese sportsedan met 265 pk is een échte ABT!

Het is altijd bijzonder als een bekende tuner een onbekende auto onder handen neemt. Neem AMG bijvoorbeeld. Dat bedrijf staat bekend om het aanpassen van Mercedessen. Toch hebben ze in de laten jaren ’80 enkele Mitsubishi’s onder handen genomen. Compleet met originele AMG-logo’s, maar dan op een Debonair.

Daar moesten we aan denken bij het zien van de GAC Empow R x ABT. ABT Sportsline kennen we als specialist van merken van de Volkswagen Group. Het bedrijf uit Allgau modificeert modellen van Audi, Cupra, Seat, Skoda en Volkswagen. Oh, en voor een Lamborghini draaien ze hun hand ook niet om. Daarbij verzorgen ze ook kleinserie-modellen (voor elektrische bedrijfswagens bijvoorbeeld) en natuurlijk de raceactiviteiten.

Dit is het standaardmodel van de Trumpchi Empow

Chinese sportsedan van ABT

Maar nu is er ABT China en die nemen Chinese auto’s onder handen. ABT China is een joint venture tussen ABT en GAC. De auto in kwestie is in basis de Trumpchi Empow R, een medium sedan die een klein beetje sportief is. ABT China heeft de auto enorm sportief gemaakt. Kijk dan!

ABT heeft een nieuwe grille die beter opvalt. De nieuwe bumper en splitter geven de auto vervolgens een sportiever voorkomen. Uiteraard zijn er spatbordverbreders, mede om de enorme 19 inch ABT-wielen goed te kunnen huisvesten.

Daarnaast zien we setje sideskirts zodat de auto optisch iets dikker is. Minder subtiel is de achterspoiler. Dat is er eentje in de categorie ‘The Fast and The Furious is mijn lievelingsfilm’ en weet je: dat mag je anno 2023 dus gewoon zeggen. Vin Diesel is ook beter dan Anthony Hopkins.

Stijlvol, chic, klasserijk en elegant.

Dan is er een vrij opvallende diffusor met en centrale platte uitlaat. Classy. In het interieur verzorgt ABT de bekleding van de GAC Empow R x ABT. De instaplijsten zijn nu verlicht (CHIC!).

Dan de aandrijflijn. De standaard Empow heeft een 1.5 viercilinder turbo met zo’n 180 pk. Dat is niet bijzonder. In dit geval ligt er een tweeliter turbomotor onder de kap, goed voor maar liefst 265 pk en 400 Nm.

Daarmee sprint de GAC Empow R x ABT in 5,7 tellen naar de 100 km/u. Verdere hardware wijzigingen zijn niet bekend, ook niet aan het chassis. Dus we weten niet of de ABT-versie beter de bocht omgaat dan de standaard Empow R.

Meer lezen? Dit zijn de 8 gaafste ABT Audi’s op een rij!