Prijsvergelijking: Hyundai Kona vs Kia Stonic

Twee Zuid-Koreaanse grootmachten naast elkaar.

Vandaag heeft Hyundai de prijzen van de nieuwe Kona bekendgemaakt. Een mooi moment om de B-segmenter eens te vergelijken met zijn directe concurrent: de Kia Stonic. Beide auto’s lijken op hetzelfde platform te staan, maar dat schijnt niet waar te zijn. De Hyundai Kona staat op het Elantra-platform, terwijl de Kia Stonic op het Rio-platform staat. Die laatste is er alleen met voorwielaandrijving, terwijl de Kona met vierwielaandrijving leverbaar is. De enige overeenkomst is de 1.0 T-GDi benzinemotor, die is in beide modellen leverbaar.

Motoren

Allereerst de motoren. De Kona komt met een 1.0 T-GDI (120 pk, 21.995 euro) en een 1.6 T-GDI (177 pk, 34.995 euro). Dieselmotoren volgen in 2018. De Stonic is er met drie motoren en is er wél als diesel. Wat dat betreft hebben ze bij Kia dus een streepje voor. De Stonic heb je met een 1.2 MPi (84 pk, 18.995 euro), dezelfde 1.0 Turbomotor (120 pk, 22.995 euro) en een 1.6 CRDi turbodieselmotor (110 pk, 26.995 euro). Wens je power dan moet je duidelijk bij Hyundai zijn.

Krijg je waar voor je geld?

De Kia Stonic komt standaard met onder andere 15-inch velgen, getint glas rondom en diverse veiligheidssystemen zoals Electronic Stability Control, Tire Pressure Monitoring System, Hill Assist Control en Vehicle Stability Management (VSM). De Hyudai Kona beschikt standaard over 16-inch wielen, airconditioning, elektrisch verstelbare buitenspiegels, cruise control, stuurwielbediening en veiligheidssystemen als het Lane Keeping Assist System, Drivers Attention, de Hill-Assist Control en de Downhill Brake Control. De Kona wint op het gebied van uitrusting. De vanafprijs ligt echter ook 3.000 euro hoger.

De uitrusting van de Stonic is met zeven niveaus verder uit te breiden. Komt ie: EconomyLine, ComfortLine, ComfortPlusLine Navigator, DynamicLine, ExecutiveLine, Business Navigator en Business DynamicLine. De Kona kan ook verder worden aangekleed in de uitvoeringen Comfort, Fashion en Premium.

Welke moet je kiezen?

Dat is natuurlijk een persoonlijk keuze. De Stonic komt standaard met zeven jaar garantie, dat is een groot voordeel. De Kona is echter wat luxer. De Stonic is er als diesel, de Kona nog niet. De Stonic komt enkel met voorwielaandrijving, de Kona is optioneel met vierwielaandrijving te krijgen. Beide modellen hebben dus zo hun voor- en nadelen. Ben je op zoek naar een voordelige crossover, geef je niets om power en wijk je nooit van de weg af, dan is de Stonic waarschijnlijk het beste voor jou. De Kona gaat een stapje verder, maar het duurste model is dan ook fors prijziger in vergelijking met de duurste Stonic.