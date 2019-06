Registratie kaartverkoop GP Zandvoort stopt bijna

Mocht je Verstappen in Nederland willen zien racen, dan moet je snel zijn.

Het is een tijdje geleden dat er voor het laatst een Formule 1 race werd verreden op het circuit van Zandvoort. De laatste keer was 25 augustus 1985. Nelson Piquet stond op pole positie en de onlangs overleden Niki Lauda won de Grand Prix, voor Alain Prost (2) en Ayrton Senna (3).

Het is ook een tijdje geleden dat Max Verstappen daar een officiƫle race gereden heeft. De laatste keer was op 6 juli 2014, toen hij de Zandvoort Masters won. Gelukkig komt de Formule 1, met Max Verstappen, volgend jaar terug naar Nederland. Uiteraard zijn er veel Nederlandse supporters die dat graag in het echt willen zien.

De organisatie verwacht dat er veel meer vraag zal zijn naar tickets dan dat er aanbod is. Net als bij andere grote evenementen zoals de Olympische Spelen en grote voetbaltoernooien, wordt er gebruik gemaakt van een registratie- en toewijzingsproces. Dit houdt in dat je je eerst moet registreren alvorens je een ticket kunt aanvragen.

Mocht je dit willen, dan moet je snel zijn. Registreren kan namelijk nog tot aanstaande zondag, 16 juni 2019. Iedereen die dat gedaan heeft, heeft een gelijke kans om kaarten aan te vragen. Als ook dan blijkt dat er meer vraag is dan aanbod, worden de kaarten middels loting toegewezen. Als je je op tijd geregistreerd hebt, dan ontvang je een links tot het ticket-portaal. Via dat portaal kun je je kaarten aanvragen. Gerigstreerden hebben twee weken de tijd om hun aanvragen in te dienen. Dus mocht je naar de GP van Zandvoort willen, wees er dan snel bij. Registreren kan via deze link.

Imagecredit headerfoto: Chris Schotanus, Essay Produkties.