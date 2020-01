Nieuwe truck-fabrikant gaat Tesla Semi voorbij

Kijk, dit is natuurlijk een veel slimmere optie. Ziet er ook nog eens véél beter uit.





Met nieuwe vormen van mobiliteit staan er nieuwe merken op en zullen sommige ouderwetse merken ten onder gaan. Het is niet een kwestie van alleen op tijd instappen, het is ook de juiste keuze maken.

Voor sommige voertuigen zou dat elektrische aandrijving kunnen zijn, voor andere wellicht nog even de verbrandingsmotor. Andere fabrikanten zetten in op zonneenergie. Hyzon Motors Inc. heeft een andere visie. Dit bedrijf uit Singapore is ervan overtuigd dat met vrachtwagens niet de ‘conventionele’ elektrische aandrijving toekomst heeft, maar in combinatie met waterstof.

Hyzon

Hyzon heeft al 17 jaar ervaring op het gebied van brandstofceltechnologie. Het merk heeft als doel om vanuit de Verenigde Staten van Amerika te opereren. De vrachtwagens moeten dan wereld wijd verkocht gaan worden.

Er komen diverse modellen voor verschillende doeleinden. Denk aan drie verschillende soorten chassistypes. Tevens zijn er drie gradaties qua vermogen. Het begint met 150 kW (204 pk). Een stap daarboven is de motor met 200 kW (272 pk). De sterkste variant heeft 370 kW (494 pk). Nu zijn dit, net als de Tesla Semi en Nikolai truck, elektrische motoren. Ze zijn stil én leveren direct hun koppel.

Enorme afstanden

Maar de geval is dat je met een vrachtwagen te maken hebt met enorme afstanden. Dan heeft een elektrische vrachtwagen met accu een paar grote nadelen. De range is relatief kort en het laden duurt lang. Met waterstof is dat probleem opgelost, want je kan tanks meenemen om het te vervoeren.

Je kant tot vier ‘rijen’ aan tanks bestellen. De instapper heeft 1 rij en een actieradius van zo’n 500 km. De tweede rij brengt het totaal naar 1.000 km. Rij 3 zorgt voor 1.500 en het is waarschijnlijk geen verrassing je met een vierde rij tanks 2.000 km actieradius tot je beschikking hebt. Dat is twee keer zoveel als Tesla opgeeft voor de Semi met de grootste accu’s. Wat er nog meer mis is met de Telsa Semi, kun je hier lezen.

Serieus

Hyzon is bloedserieus. Deze serie ‘Heavy Trucks’ moeten al in november van dit jaar beschikbaar worden. In het eerste kwartaal van 2021 komen daar kleine trucks (distributievrachtwagens) bij. Op een Tesla-eque manier willen zij hun portfolio uitbreiden, want in het tweede kwartaal van 2021 moeten de bestelwagens op waterstof klaarstaan. In 2022 is de beurt aan personenauto’s op waterstof.

Voordat het zover is, mag Hyzon zich eerst concentreren op de bussen, want die staan voor de zomer van dit jaar gepland.