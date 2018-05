Prins van Monaco doet ererondje in Lamborghini Marzal

Dagje ruilen, Albert?

Prins zijn van een belastingparadijs is zo slecht nog niet. Dit weet Albert II maar al te goed. Naast het feit dat hij ieder jaar trofeeën uit mag delen aan de winnaar van de Grand Prix en, vermoedelijk, het beeld deelt met een bloedmooie dame, krijgt hij zo nu en dan ook het privilege rond te mogen rijden in een puike automobiel. Afgelopen weekend was het weer zover, en mocht de prins voorafgaande aan de historische Grand Prix van Monaco een rondje doen in de Lamborghini Marzal.

Dit zal ongetwijfeld een nostalgische snaar hebben weten te raken in het brein van de prins, daar zijn vader 51 jaar geleden hetzelfde deed. Destijds mocht Rainier III samen met zijn vrouw, de beeldschone actrice Grace Kelly, de Grand Prix van Monaco openen door een ronde door de straten van zijn Vorstendom rijden, in exact dezelfde bolide.

Afgezien van het nostalgische aspect was het tevens de eerste keer sinds die dag in 1967 dat de Marzal in het openbaar werd rondgereden. De Marzal, getekend door Bertone en feitelijk de spirituele voorvader van de uitermate fraaie Espada die een jaar later zou verschijnen, is na zichzelf ruim 50 jaar uit het zicht van het publieke oog te hebben gehouden weer helemaal in nieuwstaat gebracht. De wagen is zowel op technisch als esthetisch gebied haarfijn. De hersteller, Lamborghini Polo Storico, heeft enkel en alleen originele onderdelen gebruikt in het tien maanden durende proces.