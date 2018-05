Waarom Sergio Marchionne compleet uit zijn stekker ging

Het heeft niks te maken met de Fiat 500e.

Sergio Marchionne lijkt een man te zijn die het goed voor elkaar heeft in het leven. Hij is de eindbaas van Fiat Chrysler Automobiles (FCA), hij heeft een puike verzameling coltruien (of zou het er maar één zijn?) en hij is tegenwoordig vaker en vaker te zien in de pitbox van Ferrari’s F1-team. We leven echter in een grillige wereld. Waar je vroeger als grote bons bíjna zeker wist dat niemand je wat kon maken, sta je tegenwoordig voordat je het weet als beklaagde in een rechtbank. Vraag dat maar aan Martin Winterkorn.

Sergio Marchionne wil zich dit trieste lot uiteraard graag besparen. Daarom was hij, zo nu blijkt, pislink op Gualberto Ranieri. Ranieri was de coach van Leicester City woordvoerder van FCA in Amerika toen Volkswagen’s dieselschandaal losbarstte in september 2015. Het ding is namelijk dat Ranieri er enkele dagen later een officieel statement uitgooide dat FCA helemaal niks maar dan ook niks te doen had met sjoemelsoftware.

De door de wol gekriebelde geverfde Marchionne wist kennelijk toen al dat dit voorbarige statement later nog weleens terug zou kunnen komen om hem in het Italiaans-Canadese achterwerk te bijten. En zo geschiedde. Aandeelhouders klaagden FCA aan omdat het bedrijf de aandelenprijs kunstmatig opgekrikt zou hebben door te claimen dat hoge veiligheids en emissie-eisen totaal geen probleem zouden vormen voor FCA. Tijdens de rechtszaak zijn nu delen van een mail van Marchionne aan Ranieri naar buiten gekomen. Je hoort er de Italiaanse handgebaren gewoon nog in terug:

Are you out of your goddam mind?

De grote baas voegde er aan toe dat Ranieri ontslagen moest worden en betitelde zijn actie als:

Utterly stupid and unconscionable.

Uiteindelijk bleek uiteraard dat er ook binnen FCA wel degelijk gesjoemeld werd. Het concern ontkent dit weliswaar nog steeds, maar praat tegelijkertijd met de Amerikaanse autoriteiten over een schikking van de zaak. Ranieri is door FCA in 2016 van zijn Amerikaanse post afgehaald, officieel om op het hoofdkantoor in Turijn te werken. Nu weten we echter de echte reden…