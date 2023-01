Dit zijn de 9 muurbloempjes van 2022

We kijken ook even naar de 9 muurbloempjes van 2022.

De hele week staat in het teken van 2022, ondanks dat we in 2023 leven. Alle cijfers, lijstjes en overzichten druppelen binnen en daar is altijd wel iets interessants uit te halen. We hebben al gekeken naar de EV’s, premium auto’s, sportieve auto’s en de verliezers.

We kijken nu eventjes naar de muurbloempjes. Van sommige auto’s is het logisch dat er maar enkelen van verkocht zijn. Denk aan de Volkswagen Sharan, Touran of Touareg. Die modellen zijn immers al een tijdje niet meer in het leveringsprogramma. Maar er zijn ook auto’s waar er maar een een handjevol van verkocht zijn, terwijl dat eigenlijk (veel) meer had mogen c.q. moeten zijn.

Opel Astra

1.311 exemplaren

Hoe kan een auto waar er meer dan duizend stuks van verkocht zijn gezien worden als muurbloempje? Nou, dat gaan we je vertellen. Deze Opel Astra is een compleet nieuw model dat aan het einde van 2021 op de markt kwam. In principe is dit het eerste volle jaar. Dan is 1.311 exemplaren bijzonder teleurstellend. Vergeet niet dat deze Opel jarenlang de bestverkochte auto van Nederland was.

Suzuki Swace en Across

122 en 21 exemplaren

We waren eventjes benieuwd: hoe doen de Toyota’s van Suzuki het? Je kan namelijk bij de Suzuki-dealer terecht voor de Swace en Across. De eerste is eigenlijk een Toyota Corolla Touring Sports en de tweede is een Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Nou, we hebben de antwoorden voor je. Van de Swace zette Suzuki er 122 weg, de Across is met 21 stuks een stuk zeldzamer.

Alfa Romeo Giulia

83 exemplaren

Elk jaar kijken we even naar de de Alfa Romeo Giulia. Het is namelijk nog altijd onze redactiedroom om een drifttaxi te maken van zo’n sportieve Alfa Romeo-sedan. Daarvoor moeten ze wel een beetje voorkomen op de occasionmarkt. Afgelopen jaar zijn er 83 exemplaren op kenteken gezet dat ongetwijfeld ooit occasions zullen worden. De Alfa Romeo Stelvio is overigens nog veel minder populair: daar zijn er slechts 46 van verkocht.

Mazda CX-3

70 exemplaren

Toevallig reed ondergetekende laatst een ommetje met de Mazda CX-3. Voor wat het is, is het een keurig ding. Interieur is goed voor elkaar, ze smoelen goed en de motor is tot 7/10 best een fijn ding om te gebruiken. Sterker nog, zo’n grote atmosferische viercilinder loopt best fraai. Het modelletje loopt al wat langer mee, maar dat ‘ie zó ongeliefd was, verbaast ons. Van een Audi Q2 zijn er 833 exemplaren op kentekent gezet, om maar een zijstraat te noemen.

Toyota Prius

51 exemplaren

Ooit was de Prius het symbool voor vooruitstrevendheid. Als persoon was je niet compleet zonder Prius. Het was de ideale auto om je eigen windjes in op te snuiven. Toen de bijtelling zijn intrede deed, gebeurde dat ook. Iedereen wilde een Prius. Het model is natuurlijk al wat ouder (de nieuwe staat klaar), maar het is toch onvergeeflijk dat van een duurzaam icoon als de Prius maar 51 stuks verkocht zijn dit jaar?

Cupra Leon

37 exemplaren

De Cupra Born is een populaire leaseauto onder de jeugd. Een keurige hatchback die net even wat meer sjeu heeft dan Volkswagen ID3. Missie geslaagd. Met de Leon wil het niet vlotten. Daar zijn er namelijk slechts 37 van verkocht. En het is niet zo dat je alleen de dikke benzinemotor kunt krijgen in de Cupra Leon, integendeel: er is alleen een hybride. Niemand die het doorheeft? Deze Cupra is nieuw, vlot, niet al te duur en je kan m als stationwagon krijgen.

Honda E

20 exemplaren

Een van de meest guitige kleine auto’s van het moment is de Honda e. Een kleine stadsrakker met een bijzonder geslaagd exterieur-ontwerp. Honda was destijds een van de eerste fabrikanten met een kleine EV. Uiteraard hebben de japanners dat niet om kunnen zetten in keiharde verkopen. Vorig jaar zijn er 20 stuks afgeleverd. Onvergeeflijk in tijden dat de Opel Corsa-e en Peugeot e-208 niet aan te slepen zijn.

Audi A7

9 exemplaren

Gisteren sneeuwde dit model onder zoals het een muurbloempje betaamt, en eigenlijk was dat dus het hele jaar zo. Ondanks dat je de Audi A7 kunt krijgen met een PHEV-aandrijflijn, is er geen haan die ernaar kraait. Er zijn er namelijk maar 9 van verkocht. 9! Dat is echt schandalig weinig voor zo’n Audi fraaie fastback. Het is ook een beetje de klasse van de auto, overigens. De Mercedes-Benz CLS deed het met 20 stuks ook niet denderend.

Jaguar XE

5 exemplaren

Bij introductie noemde Johnny Lieberman de Jaguar XE de betere rijdersauto in vergelijking met de BMW 335i. BMW heeft in de tussentijd twee facelifts en een modelwijziging door kunnen voeren, Jaguar slechts één facelift. We begrijpen dat het geen hardloper is, maar het kan toch niet zo zijn dat er maar 5 mensen zo’n dikke Jaguar wel zien zitten? 5!

