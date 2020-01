Nieuwe Seat Leon lekt dag voor aankondiging uit

Doe je zo je best om het een verrassing te houden...





Het is wat overdreven om het helemaal te cancelen, maar een grote verrassing zal morgenavond niet meer zijn. Seat gaat in Barcelona namelijk de vierde generatie van de Leon onthullen, terwijl de eerste foto’s vandaag al naar buiten zijn gebracht. Uiteraard niet via officiële kanalen, maar via het Instagram-account CocheSpias.

Herkenbaar

Zo te zien zijn de foto’s met wat haast gemaakt, want vooral de foto van de voorkant is wat onscherp. Toch is er veel van de nieuwe Leon te zien. Om te beginnen met die voorkant: het is herkenbaar een Seat. Zo lijkt er een omlijsting van LED-licht te zijn, zoals alle Seats inmiddels hebben. Het uiterlijk van die omlijsting is wel licht gewijzigd ten opzichte van de soon-to-be-oude Leon, met een kleinere driehoek waarvan de bovenste streep is doorgetrokken naar de grille. Daarmee zijn de koplampen vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld de Tarraco.

De voorkant is daarnaast wat ‘driedimensionaler’ dan zijn voorganger. Waar de derde-generatie-Leon nog een relatief bolle snoet had, lijkt de grille van de Leon meer naar voren te steken. Of de achterlichten wat meer naar achter, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Ook dit effect zien we terug in andere nieuwe Seats, zoals de Tarraco. Wel lijkt het effect wat sterker in de nieuwe Leon, al kan dat ook aan de hoek van de foto liggen.

Star Wars

De achterkant is eveneens een feest van herkenning: het eerste dat opvalt is het achterlicht, dat bij Seat tegenwoordig uit één unit bestaat. De twee lichtclusters aan de linker- en rechterkant zien er bij de nieuwe Leon wel wat smaller uit dan we gewend zijn van Seat. Vooral door de combinatie met de witte kleur, moest deze scribent meteen denken aan de helmen van de Disney Star Wars-stormtroopers. Al ligt dat wellicht meer aan de scribent dan aan de Seat.

Een herkenbaar – maar leuk – detail is de ‘handgeschreven’ Leon-tekst onder het Seat-logo. Het voelt toch wel wat losser en speelser dan het staccato-achtige waarmee de typenaam bij vorige Seats werd aangegeven.

Voor meer beeldmateriaal en informatie moeten we tóch nog wachten op morgenavond. Wat we kunnen verwachten, hebben we eerder opgeschreven. Wat vinden jullie, een geslaagd ontwerp, of toch teveel Star Wars? Laat het weten in de comments!

Met dank aan @awesterduin!