PSA weerhoudt Opel van beursplek in Genève

Waar gaat het heen met de wereld?

Toen Opel vorig jaar werd overgenomen door de PSA Group, was het te verwachten dat het de nodige veranderingen zou moeten doorstaan om weer enigszins succesvol te worden. De PSA Group was erop uit om de kosten zoveel mogelijk te drukken om ook maar een beetje in de buurt te komen van winstgevende cijfers. Een van de maatregelen die het nu heeft genomen, is het automerk geen plek te gunnen op de beurs in Genève.

De reden zelf is vrij simpel, maar het getuigt van een groter probleem dat we de afgelopen jaren langzaam maar zeker hebben zien ontwikkelen: automerken die beurzen mijden. Zo was het bijvoorbeeld Volvo dat jaren geleden al aankondigde dat het hun activiteiten wereldwijd zou beperken tot slechts drie locaties. Recentelijk, op de Detroit Auto Show, was het Tesla die ondanks alle hype en hysterie voor het derde jaar op rij besloot niet naar deze (lokale) beurs te gaan, simpelweg omdat ze het de investering niet waard vonden.

Omdat Opel dit jaar eigenlijk geen beduidende onthullingen op de planning heeft staan, hebben ze volgens hun nieuwe meester niets te zoeken in Zwitserland. Een woordvoerder voor de marketingafdeling van PSA verkondigde hierom doodleuk: “If there is no new product, then the brands won’t be there.”

Nu zou je kunnen zeggen dat het terecht is, maar dat een merk besluit niet naar Zwitserland af te reizen is zonder meer opmerkelijk. Van alle beurzen in Europa is het immers de enige grote salon waar er geen sprake is van extreem chauvinisme. Frankfurt is immers bij uitstek een Duits feestje, terwijl Parijs juist hét toneel is waar de Fransen floreren.

Om deze reden hebben vrijwel alle grote fabrikanten de beurs in Genève aangehouden als de bakermat voor hun flitsende nieuwe auto’s. Nu Opel als een van de eerste fabrikanten zegt niet te gaan, kan het wellicht wel eens het begin van het einde betekenen. Niet zozeer omdat zij nou zoveel impact hebben, maar omdat de redenatie dermate logisch is dat het andere fabrikanten wel eens aan het denken zou kunnen zetten om bijvoorbeeld eens een jaartje over te slaan, of zelfs helemaal niet meer te komen.

Dit wordt ondersteund door het feit dat Opel benadrukt dat het de focus zal leggen op haar eigen evenementen, wanneer het wél iets nieuws te melden heeft. Tijdens zulke specifieke evenementen is er tevens weinig kans dat het nieuws wordt ondergesneeuwd, zoals bij grote autoshows wel het geval is. Helemaal geen slecht plan, gezien het tijdperk waarin we nu leven. Daarmee volgen ze dan weer mooi in de voetsporen van fabrikanten als Ford en Tesla, die dit alweer lange tijd doen.

Samen met Opel blijven ook DS en MINI weg uit Genève.