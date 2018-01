Quiz: bij welke wagen horen deze 25 (!) achterlichten?

Raad het en win een prijs!

Het is alweer even geleden sinds we jullie voor het laatst een bijzonder lastige vraag voorlegden. Deze keer is het in ieder geval geen obscuur studiemodel, maar een gigantische set achterlichten die wij vandaag toegestuurd kregen van Maarten. Die kennen jullie overigens misschien nog wel, want hij is tevens dezelfde lezer die ons eerder vroeg om de stoeptegelgooier van zijn Golf te vinden.

Ditmaal is zijn reden van contact gelukkig een stuk positiever, want Maarten heeft pas geleden een nieuwe klassieker gekocht om op te knappen. Nu dat hij zich diep in het proces van restaureren bevindt, kwam hij toevalligerwijs een stapel achterlichten tegen die hij goedkoop op de kop kon tikken. Daar hoefde hij natuurlijk geen twee keer over na te denken!

Nu is de vraag aan jullie: bij welke auto horen deze achterlichten eigenlijk? We zijn op zoek naar het merk, model en bouwjaar van deze schuurvondst. Degene die Maarten’s bolide aan de hand van deze reeks achterlichten als eerste weet te identificeren krijgt van mij hoogstpersoonlijk 27 internetpunten én een doos koekjes naar keuze. Houd dan wel even je mail in de gaten, dan kan ik contact met je opnemen!

Slimmeriken die denken dat de achterlichten toebehoren aan de auto bovenin beeld, met kenteken TP-25-TT, mogen bij deze zwichten voor het feit dat het hier om zijn andere auto gaat. Deze is overigens wel te koop, dus mocht je interesse hebben in een tweedehands Fiat Panda (aankoopadvies nieuwer model), stuur dan even een berichtje naar @munchburg.

UPDATE: de winnaar had er niet lang voor nodig om het juiste antwoord te geven. Na 22 minuten was het @jasbelle die correct vermeldde dat het gaat om de Opel Ascona B van 1975-1981. Hij krijgt alle internetpunten en een doos koekjes; de rest krijgt alleen internetpunten. Overigens een eervolle vermelding naar @bierbuik die mij erop wees dat het voor de volgende keer handig is om de modelnaam uit de afbeeldingscode te halen. R.I.P. naar mijn verstand.