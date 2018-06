Raad eens welke GP langer op de F1-kalender staat

Nou?

Goed nieuws voor iedereen die houdt van in de file staan Max Verstappen aan het werk zien op een legendarisch circuit in de regio: Spa Francorchamps heeft een nieuwe deal getekend met Liberty Media. Het is wellicht een beetje onderbelicht gebleven, maar het huidige contract tussen Spa en de koningsklasse van de autosport liep na de race van dit jaar af.

In principe zou je zeggen dat het een no-brainer is dat Spa gewoon op de F1-kalender blijft staan. Er wordt immers al met F1 bolides geracet sinds het eerste kampioenschap in 1950. Daarvoor scheurden ze er overigens ook al op los in de Ardennen, maar bestond de F1 als zodanig nog niet.

Toch stond de baan in het verleden niet altijd op de F1-kalender. De Belgische Grand Prix maakte namelijk verschillende uitstapjes naar de circuits van Zolder en Nivelles en werd enkele jaren zelfs compleet overgeslagen door het F1-circus. ‘Recentelijk’ gebeurde dat bijvoorbeeld nog in 2003 en 2006. Dit laatste moet wel haast puur geweest zijn om Kimi Raikkonen te stangen. Hij won de race namelijk in 2004, 2005, 2007 en 2009. In de tumultueuze race van 2008 viel de Fin uit terwijl hij om de leiding in de race vocht met Hamilton. Andere tijden…

Enfin, vanwege een mogelijke comeback van de -jawel- Nederlandse Grand Prix, maakten de organisatoren van de race in België onlangs geluiden dat ze misschien maar moesten overwegen de race te schrappen. Als al die Hollanders immers niet meer naar België af zouden reizen, zou de race wellicht (weer) verliesgevend worden. Maar de vrees voor het verdwijnen van de race kan nu weer drie jaar in de ijskast gezet worden, want de nieuwe deal met Liberty duurt tot en met 2021.

Dank Kevin voor de tip!