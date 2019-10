Raad eens wie leegliep bij de media na de GP van Japan

Hint: het is niet Jacques Villeneuve.

Robert Kubica gaf eerder dit jaar nog aan dat hij ondanks de teleurstellende resultaten van dit seizoen geen spijt heeft van zijn F1-comeback. Nu het einde van het seizoen in zicht komt en het duidelijk is geworden dan de Pool volgend jaar niet meer op de F1 grid staat, beginnen de teleurstellingen echter toch het doorgaans relaxte gemoed van de enkelvoudig GP-winnaar aan te tasten. Althans dat zouden we kunnen concluderen op basis van de uitspraken die KUB heeft gedaan na de race in Japan, waarin hij na een crash in de kwalificatie wederom als laatste van de geclassificeerde coureurs aan de meet kwam.

Het horror-weekend werd zelfs Kubica kennelijk even teveel, want in een interview bij de Poolse TV Zender Eleven heeft Kubica ten overstaan van de Poolse Jack Plooij namelijk een boekje opengedaan over de gang van zaken bij Williams. Het is duidelijk dat Robert daar niet mee in zijn nopjes is:

Vrijdag was eigenlijk goed voor ons. Voor het eerst in lange tijd hadden we een update voor de voorvleugel en die maakte een groot verschil voor mij. Op de andere auto (lees: voor Russell) had ‘ie echter minder effect. Daarna is de vleugel voor de kwalificatie om onverklaarbare redenen weer van de auto afgehaald. Misschien was er gewoon teveel tijd over op zaterdag (lees: omdat de kwalificatie naar zondagochtend is verplaatst).

Dit was echter niet het enige wat Kubica irriteerde:

Robert wil echter niet zijn monteurs onder de bus gooien, volgens hem zit het probleem ‘hogerop’:

Hierna ging Kubica over op wat zacht gemompel met de nauwelijks verhulde strekking dat hij denkt dat Williams hem benadeelt:

Sommige grenzen zijn overschreden. Er zijn nog twintig sessies over in het seizoen. Laten we hopen dat we daarvoor wat dingen kunnen oplossen. Maar deze ochtend heeft me veel doen begrijpen…

Het lijkt er zo op dat Kubica’s seizoen en zijn F1 carrière schurend en wrijvend tot een einde zal komen. Zoals 50 Cent zou zeggen: It’s sad it had to end this way.

