Verstappen: “Belachelijk wat hier gebeurt”

De Nederlander is verbolgen.

De verwachtingen bij Red Bull Racing waren hooggespannen voorafgaand aan de race van vandaag in Japan. Na de zomer leek het team wat weggezakt zijn in de titanenstrijd met Mercedes en Ferrari, doch dankzij nieuw dino-sap en wat aerodynamische updates hoopten de Oostenrijkers daar weer verandering in te kunnen bregen. Helmut Marko liet voor het weekend zelfs optekenen dat Red Bull in zijn ogen de zegeteller nog steeds naar vijf kan tillen dit seizoen, zoals hij voorafgaand aan 2019 beloofd had. Dat zou betekenen dat Red Bull Racing drie van de resterende vijf races had moeten winnen.

Na vandaag moeten dat er dan drie van de resterende vier worden, want het ging al snel mis voor team rode stier. Verstappen werd namelijk in bocht één geëlimineerd door Leclerc en ook Albon kende een moeizaam begin van de race. Normaal gesproken boeit het Verstappen niet zoveel of er straffen worden uitgedeeld of niet na een uitvalbeurt. Het leed is immers al geschied. Doch dat Leclerc vervolgens geen straf kreeg van de wedstrijdleiding, zit MV33 totaal niet lekker. Bij verschillende media suggereert VER met zoveel woorden dat FIA vandaag zoals cynici vaak suggereren weer stond voor Ferrari International Assistance:

Ik was er eigenlijk al voorbij en toen reed ‘ie me vol in de zijkant, gewoon heel lomp. Je weet dat je daar onderstuur krijgt als je met meerdere de bocht om wil. Ik snap niet eens dat dit pas na de race moet worden bekeken. Het moet meteen een straf zijn. Ik bedoel wat moet hij dan nog meer doen om een straf te krijgen?

Ook het feit dat Vettel geen straf kreeg voor zijn vermeende valse start was Max Emilian opgevallen:

Vettel maakt gewoon een valse start. Oké, hij heeft er geen voordeel van, maar regels zijn regels. Ik vind het eigenlijk niet kunnen wat hier vandaag gebeurt.

Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren na de race niet direct van mening dat zij straf hadden verdiend. Vettel gaf vooral aan dat hij ‘niet bepaald voordeel gehad had van de vermeende valse start’. Prima, maar dat is niet een van de criteria in het reglement. Leclerc weet dat hij zich nog moet melden bij de wedstrijdleiding en hield zich op de vlakte over het incident met MV33:

Ik heb geen idee, ik was er helemaal niet van op de hoogte tijdens de race dat ik misschien een straf zou krijgen. Het feit dat ze geen beslissing hebben genomen geeft waarschijnlijk aan dat de situatie niet echt duidelijk was.

Om tien uur Nederlandse tijd moet Leclerc zich verantwoorden bij de stewards. Daarna zullen de stewards zich op hun beurt moeten verantwoorden bij jullie, het kijkende publiek. Zeg het maar: moeten ze die Leclerc terugzetten naar de F2? Hebben de stewards vandaag een wanprestatie geleverd? Staat Ferrari boven de wet?