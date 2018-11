Dit is de meest zeldzame Skoda aller tijden

Niet dat 'ie vooruit te branden is, maar dat maakt niet uit.

Onlangs sprak ondergetekende een oud-collega. Hij mocht een nieuwe leaseauto uitzoeken. Gezien zijn werk en de voortplantingsdrang van zijn vrouw moest het een enorm ruime stationwagon worden. Iets als een E-Klasse, maar die viel buiten budget. “Waarom geen Skoda Superb?” Ruimer, sneller en voordeliger dan veel andere auto’s. Niet dat het spannend is, maar als het praktisch moet zijn dan is zo’n kloeke Tjsjech een prima optie. “Nee, dat is niet represnatitief. Het blijft immers een Skoda.”

Ondanks dat daar geen speld tussen te krijgen was, is het wel een vreemde redenering. Ten eerste om een auto te kiezen op basis van hoe anderen het interpreteren. Dat is al raar. Ten tweede omdat Skoda eigenlijk een super-premium merk is. We zijn het vergeten, maar er waren tijden dat rijden in een Skoda een heuse privilege was.

In 1908 lanceerde Laurin en Klement hun sportiefste auto tot dan toe, de BSC. Deze auto is in productie geweest van juni 1908 tot oktober 1909. In die tussentijd zijn er 12 exemplaren van gemaakt. Daar is er eentje van overgebleven en die heeft Skoda in handen gekregen. Ze hebben het exemplaar helemaal gerestaureerd naar originele staat. Dat sportieve mag je nu wel met een korreltje zout nemen, want de auto beschikt over een watergekoelde 1.4 tweecilinder die slechts over 12 pk levert op de achterwielen. De auto staat nu in het Skoda museum in Mladá Boleslav.