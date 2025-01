Wordt RIVIAN de reddingsboei van Volkswagen?

Volkswagen gaat rap de bietenbrug op, zo lijkt het. Een lichtpuntje is het partnerschap met RIVIAN. Gaat dit bedrijf Volkswagen uiteindelijk redden?

Volkswagen lijkt al enige tijd in een negatieve spiraal te zitten. Eigenlijk sinds dieselgate, maar vooral tijdens de EV-wende. Het was allemaal net even te veel om op te vangen, zo lijkt. De 30 miljard boete die Volkswagen moest betalen voor dieselgate, hadden ze goed kunnen gebruiken om competitieve EV’s te maken. In plaats daarvan is men aan de slag gegaan met kosten beknibbelen en daar wordt het product nooit beter van. Ongeacht wat managers en LEAN-goeroe’s daarover te zeggen hebben.

Met de ontwikkeling van de EV’s heeft het vervolgens ook niet zo gevlot. Veel softwareproblemen, weinig inspirerende producten. De ID.3 had de spirituele opvolger van de Kever en Golf moeten worden. Maar we kunnen wel stellen dat dat niet is gebeurd. Het grote VAG krijgt het gewoon maar niet voor elkaar om kosteneffectief concurrentie-verpletterende elektrowaggies te maken.

Tesla bedreigen zit er zodoende voorlopig niet in. Maar onder het mom ‘if you can’t beat them, join them’ heeft Volkswagen een mogelijke uitweg gezien door te investeren in RIVIAN, dat andere Amerikaanse EV bedrijf. Ook bij RIVIAN is het niet altijd alleen maar smooth sailing. Maar software en dergelijke heeft men toch beter voor elkaar.

Momenteel is RIVIAN bezig om architectuur te maken voor Software Defined Vehicles (SDV, bwuh) met 7 controlunits. Elektrische Volkswagens hebben tot wel 100 controlunits. Veel te veel dus. De eerste VAG modellen die gebruik gaan maken hiervan zijn naar verluidt Porsche’s nieuwe luxe SUV en de nieuwe Volkswagen Golf. In de toekomst volgen onder adere ook modellen onder merknaam Scout die Volkswagen in Amerika wil herintroduceren.

Volkswagen had al toegezegd 5.8 miljard Dollar in RIVIAN de investeren, doch honcho Oliver Blume heeft afgelopen week bekend gemaakt dat men plannen heeft de samenwerking uit te breiden. Het aandeel van RIVIAN schoot daarop weer een aantal procentjes omhoog.