Verkocht Volkswagen in 2018 meer dan Renault-Nissan?

Zelfs wij zijn daar niet helemaal over uit.

Renault-Nissan-Mitsubishi mag de laatste weken en maanden misschien veelvuldig in het nieuws zijn gekomen door de merkwaardige zaak rondom de inmiddels ontslagen topman Carlos Ghosn, de verkoopcijfers heeft het uiteraard weinig kunnen beïnvloeden. Het Frans-Japanse concern en de Volkswagen Group gaan meestal nek-aan-nek op in de autoverkopen en ook in 2018 is de onderlinge strijd, waarin ook Toyota zich mengt, weer bijzonder intens geweest. Toch is het de Volkswagen Group niet gelukt meer auto’s te verkopen dan zijn directe concurrent.

Uit de verzamelde verkoopcijfers is namelijk gebleken dat de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi in 2018 wereldwijd 10,76 miljoen (+1,4%) voertuigen aan de man bracht. Hiermee staat het concern fier op plaats één. Althans, het ligt er maar net aan hoe de berekening gemaakt wordt, want wanneer de vrachtwagens in de som worden meegenomen, dan staan de Duitsers ineens bovenaan de lijst. Rekenen we de aantallen van MAN en Scania mee, dan verdient de Volkswagen Group de eerste positie. In dit geval verkocht het concern 10,83 miljoen (+0,9%) voertuigen. Echter, zonder de vrachtwagenmerken komt het totaal van VAG uit op 10,6 miljoen voertuigen. Hiermee bezet het de tweede positie.

Wederom op de derde plaats vinden we Toyota, dat afgelopen jaar 10,39 miljoen auto’s verkocht. Tot het concern behoren o.a. Lexus, Daihatsu en uiteraard Toyota zelf. Bij de Volkswagen Group horen o.a. Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley en ook Bugatti, terwijl Renault-Nissan-Mitsubishi naast de genoemde merken nog Dacia, Infiniti, Alpine en Lada tot zich mag rekenen.

Met de informatie van nu krijgen we een duidelijker beeld van de situatie die we vanochtend schetsten. In het desbetreffende artikel gaven we aan dat Renault-Nissan-Mitsubishi minder auto’s wist te verkopen dan zijn directe concurrenten. Echter, wanneer de situatie nader wordt bekeken, dan blijkt het verhaal toch gecompliceerder te zijn. Een echte winnaar is zodoende lastig aan te wijzen.

Beeld: Renault Megane RS en Nissan GT-R, door @basfransencarphotography