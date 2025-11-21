Nederlanders checken hun banden net zo vaak als hun pensioen…

Dat blijkt wel uit de de massale APK-afkeur vanwege de banden. Zoveel Nederlanders geven geen pepernoot om hun rubber…

Het klinkt als een cliché, maar weinig is meer waar. Je banden zijn je enige contact met de weg waar je op rijdt, dus die banden zijn mega belangrijk. Dat weet iedereen en toch interesseert dat 60 procent van de automobilisten geen pepernoot.

Gaspedaal deed een analyse van 14 miljoen keuringsrapporten uit 2023 en 2024, en daaruit blijkt dat een enorm percentage dus geen aandacht besteedt aan zijn banden. Gisteren besteedde onze Chief Tyre Smoker al aandacht aan hetzelfde onderzoek omdat daaruit blijkt dat Tesla het twee keer zo slecht doet als Alfa Romeo. Maar uit de analyse blijkt merkoverschrijdend dat jullie geen f*ck geven om je banden!

Zestig procent kijkt niet eens

Uit de analyse blijkt dat maar liefst zes op de tien automobilisten nauwelijks omkijkt naar zijn banden. Bij het niet door de apk keuring komen van een auto is in een kwart van de gevallen het afkeurpunt gerelateerd aan de banden.

Het gaat dan om simpele dingen als de bandenspanning, maar ook om banden met te weinig profiel of beschadigde banden. Eigenlijk te gek voor woorden dat zo’n belangrijk onderdeel zo weinig aandacht krijgt van automobilisten.

Kijk vaker naar je banden!

Reden voor de jongens en meisjes (of x) van Gaspedaal om een beetje vervolgonderzoek te doen. De site stuurde er een enquête uit naar 1.500 respondenten. Wat blijkt? Maar liefst 19 procent controleert NOOIT de bandenspanning! Zo’n 23 procent kijkt eens per jaar…

Het profiel van de banden wordt door 30 procent nooit bekeken en 29 procent kijkt er eens per jaar naar… Gemiddeld hopen wij toch dat onze lezers iets bewuster zijn van het belang van goed rubber om de wielen. Kies ook meteen voor een fatsoenlijk merk, want die Chinese meuk kost niet veel, maar vraag maar aan Poetin hoe betrouwbaar dat spul is…

Afkeurpunten APK

Nog even voor de volledigheid. Banden zijn dus goed voor een enorm percentage aan APK-afkeuringen. Maar natuurlijk niet de enige reden tot afkeur. Hier de top tien voor wie het nog even na wil lezen.

Bandenspanning niet op juiste waarde – 9,2% Band onvoldoende profiel – 8,5% Dimlicht onjuist afgesteld – 7,5% Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt – 6,8% Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht – 5,2% Stadslicht werkt niet (goed) – 4,9% Band beschadigd – 3,7% Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgassen – 3,0% Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan – 2,3% Schijf-, trommelrem loopt niet vrij – 2,2%

De moraal van het verhaal? Niet gierig zijn en gewoon goede banden kopen, anders eindig je net zoals de bus op de foto: van de weg gegleden in een greppel.