Red Bull: “Hamilton is gewoon beter dan Verstappen”

Huh?

Zoals we na het seizoen officieel vastgesteld hebben, is Max Verstappen nu officieel de beste coureur in de F1. Voor Ziggo is dat al het geval sinds 2015, maar wij onafhankelijke denkers dachten er in 2018 nog anders over: toen gaven we Hamilton nog het voordeel van de twijfel. We moeten toegeven dat het ook dit jaar weer moeilijk was om de keuze tussen de twee te goed te beargumenteren. Vooral ook omdat op de redactie de keuze niet unaniem gemaakt kon worden.

Enfin, iedereen heeft een net wat anders gekleurde bril op, maar je zou verwachten dat in kamp Red Bull een oranje bril verplicht is. Doch niets is minder waar, zo blijkt uit een recente babbel van Motorsport.com met Helmut Marko. De markante Oostenrijker en Max’ tweede vader is duidelijk fan van de tough love, want hij laat zich doodleuk ontvallen dat Hamilton nog steeds beter is dan Verstappen:

Verstappen is misschien al wel sneller, maar als je naar het complete pakket kijkt, is Hamilton nog steeds beter. Hij is ongelooflijk snel en heeft veel ervaring. Dat hebben we weer keer op keer gezien.

Hoe durft ‘ie! Maar het wordt nog ernstiger, want Marko is niet alleen onder de indruk van HAM’s 88 pole positions, maar ook van diens racecraft:

Zijn racecraft is indrukwekkend. Neem bijvoorbeeld Monaco: hij reed langzaam op de plekken waar je sowieso niet kunt inhalen en spaarde zo zijn banden. Of kijk eens naar zijn snelste raceronde in Abu Dhabi. In vergelijking met Max is hij erg geroutineerd. Dat is een enorm voordeel.

Gelukkig eindigt Der Helmut wel met iets wat we willen horen:

Hij heeft natuurlijk het geluk gehad dat hij meestal vooraan heeft gereden, daar is het leven toch net even wat makkelijker. Maar goed, dat is nou precies wat we volgend jaar willen veranderen.

Waarvan akte.