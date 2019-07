Herkansing: Audi S6 van Arjen Robben voor een prikkie

Of nou ja, een relatief prikkie.

We mogen trots zijn op Arjen Robben. Ja, zijn vaardigheden met een voetbal zijn ook niet verkeerd, maar hij doorbreekt het cliché dat voetballersauto’s standaard smakeloos zijn. We begrijpen de wil om een ietsje betere auto te hebben dan je buurman, ook op de voetbalclub. Nee, de wagen van Robben die we vandaag onder de loep mogen nemen is het tegenovergestelde daarvan.

Het gaat om een Audi S6 Avant (C6). Misschien wel de minst schreeuwerige auto die wel schreeuwerig is, een soort sleeper dus. Onder het ingetogen koetswerk wat degelijk en zakelijk Duits doet vermoeden, schuilt een vijf liter grote V10. Iets minder krachtig dan die van de RS6 (435 pk tegenover 572 in de RS6), maar bijzonder voor een net-niet topversie. De BMW 550i van de E60-generatie, de tegenhanger van de S6, had een V8 en bij Mercedes was een tiencilinder niet eens uitbesteed voor de dikste E63 AMG. Het is des te meer bijzonder als je je realiseert dat het toen kennelijk nog kon. De huidige S6 heeft immers een zespitter diesel voorin. Brr.

Anyway, de S6 in kwestie is het resultaat van Robben’s avontuur bij Bayern München, bevestigd door de dorpel in de voordeur waar Arjen Robben en het logo van de Duitse voetbalclub staat. Met dit sponsordealtje mag mocht de selectie van de club zo’n beetje elke auto onder de bips plaatsen, mits hij vier ringen op zijn grille heeft. Robben had dus kunnen kiezen voor een Audi Exclusive-kleurtje, maar Arjen wilde kennelijk geen ‘kijk mij’-auto. In het wit lukt dat goed, want de auto oogt helemaal niet bijzonder, des te meer omdat de aluminium spiegelkappen er zo niet uitspringen. Die verraden namelijk vrij snel dat het om een snelle versie gaat.

Wie nu een gigantische déjà vu heeft: gefeliciteerd, u bent een trouwe Autobloglezer. De Robben-S6 kwam al een keer voorbij. Verschillen zitten hem in eh, bijna niks. Door het verwijderen van de vorige advertentie kunnen we het niet checken, maar de kilometerstand zal iets hoger zijn. Ook zitten er andere velgen onder, maar de originele velgen staan wel in de advertentie. De ene met zomerbanden, de andere met winterbanden, zo lijkt de advertentie te melden. De kilometerstand van 57.910 is prima, en lijkt te kloppen.

Leuk! Kost da? 30 mille. Dat was echter hetzelfde bedrag als de vorige keer dat wij de auto behandelden. Door het feit dat de oprit nogal lijkt op die van de vorige keer (en het weer een particuliere verkoper is), vermoeden wij dat de auto twee jaar geleden niet op de kop getikt is. Als je hem echt kwijt wil, dan is het logisch om hem nogmaals te verkopen. Maar eh, afschrijving, yo! Misschien dat men 30.000 euro gewoon belachelijk veel vindt. Wat het op zich ook wel is voor een 10 jaar oude S6, ongeacht de eerste eigenaar.

Met dank aan Jelle voor de tip!