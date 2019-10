Red Bull gooit warm water op huidige coureurs

Marko heeft wat besloten.

Red Bull en met name Helmut Marko staan niet bepaald bekend om hun delicate aanpak als het gaat om de gevoelens van coureurs. Tuurlijk, het Red Bull junior programma heeft vele jonge talenten de kans gegeven tredes te slechten op de autosport-ladder. En jazeker, als je goed presteert dan legt Der Helmut je geen strobreed meer in de weg. Vettel en Verstappen kunnen dat bevestigen. Maar het is altijd een vorm van conditional love; als je niet presteert word je bij het grof vuil gezet. Zo hoort dat natuurlijk ook tot op zekere hoogte, maar bij de meeste andere teams in de F1 is de marge voor error (of traagheid) gevoelsmatig wat groter.

Voor de net iets mindere goden, zoals Daniil Kvyat, Pierre Gasly en misschien ook Alexander Albon moet dat een onzeker bestaan zijn. Een slechtere periode kan zomaar het einde betekenen van je F1-loopbaan. Iedere dag kan Marko je om 07:00 ’s ochtends opbellen met de mededeling dat je F1 carrière voorbij is en je naar het lokale UWV-kantoor kan voor verdere instructies voor de rest van je leven. Doch in een zeldzaam momentje van barmhartigheid heeft Marko bij Motorsport-Magazin bevestigd dat de huidige vier F1 coureurs van de renstal niet hoeven vrezen; ook volgend jaar zijn hun zitjes veilig. Over de invulling is nog steeds geen duidelijkheid, hoewel het inmiddels vrijwel zeker lijkt dat Albon bij Red Bull Racing mag blijven en Gasly een tweede kans krijgt bij Toro Rosso. Max is al bevestigd bij RBR en Kvyat bij STR (of Alpha Tauri, wat je wilt).

Marko neemt hiermee de twijfels weg dat er iemand van buiten het Red Bull programma een zitje krijgt bij een van de twee teams (nou ja, bijna in ieder geval). Recentelijk was daar in twee opzichten toch wat twijfel over ontstaan. Ten eerste zoekt de bij Renault overbodig geworden Hulkenberg nog een zitje voor volgend jaar. Op papier is de HULK een goede échte opvolger voor Ricciardo. Immers doet de Duitser maar marginaal onder voor de Ozzie bij Renault dit jaar. Hij heeft ook de ervaring om Max te helpen met setup-werk, iets wat Albon en Gasly volgens Max (nog) niet kunnen.

Ten tweede was er ook nog het verhaal dat Honda graag een van haar pupillen in een auto met Honda-motor wil zien. In Suzuka kwam Naoki Motoyama in actie voor Toro Rosso in de eerste vrije training en hij gaf maar een tiende van een seconde toe op Kvyat. Doch de Superleague-Formula held is ‘al’ 31 jaar oud en andere, jongere Honda-protegés hebben teleurgesteld in lagere klasses. Hetzelfde geldt overigens voor jonge Red Bull beschermelingen. Zodoende mag de bestaande kliek dus nog even door. Toch wel fijn voor ze, zeker nu de Toro Rosso werknemers waarschijnlijk gratis peperdure jeans en jasjes krijgen. Mocht het dan alsnog mis gaan sta je in ieder geval met een beetje swek in de lijn voor die UWV-balie.