Autoblog advies: sleeper met tuningspotentie voor 7k

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Autobloglezer Renger. Voorheen had Renger een baan in Zoetermeer, maar dat ging hem telkens meer tegenstaan. Het was toch 80 km per dag rijden en daarvan stond je het grootste gedeelte stil in de file. Hij had weliswaar een leaseauto, maar bij zijn bedrijf kon er alleen gekozen worden uit hybride producten van Toyota en Lexus.

Daar is op zich niets mis mee, integendeel, maar Renger heeft jarenlang gereden in een Auris stationwagon die zijn collega had samengesteld. Natuurlijk, het zijn enorme luxe problemen, maar dat je de volle bijtelling mag betalen over een auto die je niet privé zou kiezen, zat ‘m nogal dwars. De vrouw van Renger heeft een Mini Clubman leaseauto, maar zij rijdt er enkel zakelijk mee.

Nu heeft Renger het goed voor elkaar, want hij werkt nu vanuit zijn eigen huis. Het scheelt enorm in de files en heeft hij dus ook die leaseauto niet meer nodig. Voor privé doeleinden hebben Renger en zijn vrouw dus een auto nodig. Het zou gaan om een auto waarmee enkel de privékilometers worden afgelegd: vakantie, familiebezoek en de boodschappen. Bij Renger begonnen de twinkelingen in zijn ogen te verschijnen, want eindelijk kon hij kijken naar een leuke auto!

Renger houdt namelijk van relatief oude auto’s en zogenaamde sleepers. Renger heeft ooit autotechniek gestudeerd, maar niet afgemaakt. Maar sleutelen is voor hem geen probleem, zeker niet bij een wat oudere auto. Het liefst had hij een Mitsubishi Galant VR-4, maar ja: die zijn nauwelijks te vinden. Graag een sedan (liftback of station mogen eventueel ook) uit het C- of D-segment. Wat zijn verder de opties?

De wensen en eisen van Renger staan in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Toyota Auris Hybrid Wagon, Mini Clubman Cooper Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 5 tot 7 mille. Afhankelijk van staat Jaarkilometrage: 10.000 km, 15.000 km maximaal Brandstofvoorkeur: Benzine! Reden aanschaf andere auto: Eindelijk een hobbyauto nodig! Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 1 kind, 1 hond Voorkeursmerken /modellen: Mitsubishi Galant VR-4, No-go modellen / merken: BMW's 318i met sportpakketten, Alfa 159 (sorry)

Volkswagen Jetta 2.0 TFSI Highline (Typ 1K)

€ 6.950

2007

160.000 km

Als je onopvallend door het leven wil gaan, koop een Jetta. De sedanversie van de Volkswagen Golf is een typische grijze muis. Zo’n C-segment sedan waar werkelijk niemand nog een keer naar omkijkt. Daar kun je andere auto’s goed mee verrassen, want je kan hem met de 2.0 TFSI uit de Golf GTI krijgen. Dan krijg je niet een terug getuned exemplaar, maar de volle 200 pk en 280 Nm. Deze motor heeft wat issues gehad met de schraapveren, maar daar zijn veel oplossingen voor (de meeste hebben deze anno 2019 al gehad). Het grote voordeel: alle upgrades van de Golf GTI kunnen in principe ook op deze Jetta, maar je valt totaal niet op! De Jetta is in nederland niet veel verkocht en voor de 2.0 TFSI zul je echt even moeten gaan zoeken. Maar de combinatie saai voorkomen en veel tuningspotentie is erg aantrekkelijk. Een goed alternatief is de Skoda Octavia RS. Die smoelt wat dikker, maar dat was natuurlijk net niet de bedoeling.

Mazda 6 MPS (GG)

€ 6.950

2005

185.000 km

In vergelijking met de gewone Mazda 6 is de MPS behoorlijk afwijkend: andere koplampen, motorkap, bumpers, achterlichten, uitlaten en velgen. Maar voor de gemiddelde 118i M Sport coureur die je van de linkerbaan probeert te rukken is het gewoon een saaie Japanse sedan. Zeker in het zwart of grijs. De auto lijkt qua concept veel op de Galant VR-4: een Japanse D-segment sedan met vierwielaandrijving en veel vermogen. De Mazda haalt zijn vermogen uit een 2.3 liter viercilinder met turbo. Standaard levert deze 260 pk, maar met een andere uitlaat, chip, downpipe en uitlaat is 300 tot 330 pk eenvoudig te realiseren. Met een grotere turbo gaat het al richting de 400 (betrouwbare) pk’s. Dankzij de AWD kan de auto ook zijn vermogen kwijt. Het lastigste is er eentje vinden, want ze zijn zeldzaam.

BMW 330i Executive (E46)

€ 6.500

2002

165.000 km

Ja, we weten het. Je wilde liever geen BMW met M-pakket en viercilinder motor. Maar wat denk je van een saaie Executive met dikke zescilinder? In het budget kun je twee kanten op: een relatief frisse 330i (E46) of een wat doorleefde 330i (E90). In principe kun je hier niet veel mee doen: uitlaat en ECU zorgen nauwelijks voor vermogenswinst. Er zijn echter veel bedrijven die compressorkits aan bieden voor deze zescilinders. Ze zijn niet goedkoop (integendeel), maar soms komt er wat interessants op Ebay voorbij als een tuner de magazijnen aan het opruimen is. Qua vermogenswinst moet je ongeveer denken aan zo’n 100 pk extra, meer dan voldoende voor een leuk effect. Meer is overigens mogelijk, maar komt de betrouwbaarheid niet ten goede. Als je kiest voor een beetje ouderwets uitziende E46 (kleine wieltjes, groene lak, beige stof) kun je nog behoorlijk anoniem door het leven.

Saab 9-3 Aero Sport Sedan

€ 6.750

2004

160.000 km

Veel Saabs hebben vaak sleeper-kwaliteiten. Met name op de tussensprint zijn ze vaak erg vlot. Dat komt goed uit, want in het normale verkeer is een tussensprint véél relevanter dan een 0-100 km/u sprint of de topsnelheid. Standaard heeft deze motor 210 pk, maar daar is vrij eenvoudig meer uit te halen. Er zijn diverse tuners die met eenvoudige hardware + ECU zo’n 285 pk realiseren. 300 tot 350 pk is ook mogelijk, maar kost wat meer tijd en vooral geld. Maar als je toch wat onderdelen moet vernieuwen, waarom geen duurdere. De M32-transmissie moet je wel nakijken, want lagers zijn een zwak punt. Het interieur is een beetje gemixt qua gelaagdheid: de Saab 9-3 is zeker geen premium auto, maar de stoelen zijn uit de kunst en het is lekker anders dan anders. Ook wat waard. Qua uiterlijk denkt iedereen dat je een pensionado-mobiel rijdt.

Volvo S40 T5

€ 6.500

2005

190.000 km

Deze auto was een slimme zet van Volvo. Het was in technisch opzicht een Ford Focus, maar de auto concurreerde (min of meer) met de D-segment auto’s. Voorin merk je daarover overigens niet heel erg veel van. De S40 T5 is eigenlijk een chique Ford Focus ST. De 2.5 Turbomotor is goed voor 220 pk en zorgt voor een meer dan aangename roffel. Hier valt met een beetje financiële incentives zo’n 300 pk en 500 Nm uit te halen. In principe meer dan voldoende. Voor meer vermogen moet je met andere turbo’s in de weer gaan. Het onderstel is verrassend capabel, maar standaard iets te soft afgesteld. Ze zijn redelijk goed te vinden. De S40 is aanzienlijk goedkoper dan de V50, wat in feite dezelfde auto is.

Opel Vectra GTS 2.8 Cosmo

€ 6.250

2007

185.000 km

Misschien wel de leukste als je een echte sleeper zoekt. Dit is namelijk níet dezelfde auto als de Vectra OPC. Dit is in principe dezelfde 2.8 V6, maar dan met minder vermogen. Aanvankelijk 230 pk, de latere modellen hadden zelfs 250 pk. Deze kun je vrij eenvoudig tillen naar meer vermogen. Ook hier heb je te maken met de M32 transmissie, dus check even of je geen ratels hoort in zijn 4, 5 en 6. Die wil je gebruiken, want in deze versnellingen is de auto in zijn element. Op de Autobahn heb je (net als de Opel Calibra) veel profijt van de geringe luchtweerstand. Nog een voordeel: het is een Vectra, dus onderdelen en onderhoud is heel erg goed te doen. Nadeel: qua onderstel is het ook een Vectra. De OPC stuurt aanzienlijk beter, maar als je motorische tuning gaat uitvoeren, pak even het onderstel en banden mee. Nog een probleempje: vind er maar eens eentje.

Yolo: Subaru Legacy B4 RSK (BE)

€ 6.000

1999

120.000 km

Een Subaru Impreza WRX zou ook een leuke optie zijn, maar echt anoniem gaan die niet door het leven. Ook zijn ze vrij prijzig. Een optie is dan de Legacy B4 RSK. Dat is een uitvoering van de Legacy die de doorgewinterde Gran Turismo fanaat iets zal zeggen. Het is de snelle uitvoering van de Legacy zoals deze in Japan en Australië leverbaar was. In dit geval is de auto voorzien van een 2-liter boxermotor. Het is een unieke specificatie voor de Legacy, want je krijgt niet één, maar twee turbo’ op de viercilinder. Het is lang niet zo geraffineerd als het tegenwoordig is en dat is juist leuk. Nadelen zijn er ook. Het interieur is wat plastiekerig, ondanks de gave sportstoelen. Oh, en het stuur zit aan de verkeerde kant. Zowel automaten als handbakken zijn te vinden. De handbak is sneller dankzij meer vermogen (280 pk ipv 265) en een extra overbrenging.

