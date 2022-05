Verstappen wil meer macht en inspraak voor coureurs

Max Verstappen wil meer macht en inspraak.

Sommigen menen dat Max Verstappen dit jaar wat relaxter is na het binnenhalen van de titel vorig jaar. Persoonlijk krijg ik de indruk dat eerder het tegendeel het geval is. Waar Max drie seizoenen geleden technische malheur relatief snel van zijn schouders liet glijden, reageert hij er dit seizoen vrij fel op. Ook gisteren vertelde Verstappen weer overal dat de reden dat ze de pole hadden gemist, toch vooral lag aan de gemiste tracktime van de dag daarvoor. Voor de goed verstaander, was dat natuurlijk een duidelijke boodschap aan zijn team.

Het is wellicht ook niet zo gek. Max heeft vorig jaar immers gezien dat elk punt telt. Het is dus maar net hoe je het bekijkt. Wat de een zal zien als een ietwat verkrampte benadering, kan de ander uitleggen als het team op sleeptouw proberen te nemen vanuit de positie van regerend wereldkampioen. In het kader van het laatste, kunnen we ook Max’ nieuwe oproep zien. Onze held wil meer inspraak en macht voor coureurs bij het vormgeven van nieuwe circuits.

Het circuit in Miami, kan namelijk op de nodige kritiek rekenen van de coureurs. Die hebben het dan niet over de neppe haven, maar wel over de layout, de kwaliteit van het asfalt en de harde betonnen muren naast de baan. Naast de ideale lijn glibber je volgens onder andere Perez en Ricciardo alle kanten op. Daarnaast deed Carlos Sainz vrijdag zijn beklag bij de FIA na een harde klap in de muur. Hij pleitte om Tech Pro barriers te plaatsen. De FIA deed daar vervolgens niks mee, waarna Ocon gisteren met 51G dezelfde muur raakte. Een beetje een gekke keuze van de FIA in een weekend waarin er veel te doen is over de juwelen van Hamilton uit het oogpunt van veiligheid.

Max Emilian is wellicht iets minder bezig met de veiligheid. Maar hij vindt het circuit gewoon knaak. En dan met name het ‘Mickey Mouse’ gedeelte met de krappe links-rechts knik die een beetje doet denken aan de goede oude Singapore Sling. In de derde vrije training hing Verstappen zijn RB18 daar bijna in de muur. Bij de Telegraaf windt Verstappen er dan ook geen doekjes om: hij vindt dit stuk van het circuit helemaal niks. Max wil dan ook dat de FIA en F1 organisatie in de toekomst meer gaan luisteren naar de coureurs. De stuitende arrogantie van de macht moet wat hem betreft eens ophouden:

Daar gaan we het als coureurs zijnde wel over hebben met de Formule 1 en de FIA. Ik hoop dat wij wat meer input kunnen geven als het gaat over hoe een baan wordt gebouwd. Max Verstappen, wil actie

Waarvan akte.