Zoveel Duitse leaserijders rijden meer dan ‘200’

Een onderzoek wijst uit dat Duitse leaserijders faliekant tegen een limiet van ‘130’ zijn. Tevens blijkt dat een aantal van hen het gaspedaal flink dieper intrappen dan die beoogde limiet toe zou laten.

De Duitse Autobahn, het is zo ongeveer het laatste bastion van vrijheid in onze moderne samenleving. Waar de stoeptegels in de rest van onze levensruimte inmiddels allemaal van rubber zijn, is de Bahn nog van kneiterhard asfalt. In welke mate je daardoor laat intimideren mag je voorlopig nog steeds zelf weten. Op sommige stukjes dan tenminste. Op TV geven de mannen van Cobra 11 in ieder geval vast het goede voorbeeld.

Doch zoals je kan verwachten dezer dagen, ligt ook de ongelimiteerde Autobahn onder vuur van deugers. Een dergelijke mate van zelfbeschikking over je lot, dat is niet meer van deze tijd natuurlijk. Zeker niet omdat het ook nog eens slecht voor het milieu zou zijn. Mensen roepen op om de Autobahn te cancellen. Inmiddels zou zelfs een meerderheid van de Duitse bevolking daar voorstander van zijn.

Zo niet echter de meerderheid van de mensen die de Autobahn daadwerkelijk gebruikt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 62 procent van de Duitse leaserijders tégen een limiet op de Bahn is. Van de bestuurders geeft een derde aan minstens een keer per maand meer dan 160 te rijden. Zes procent van de ondervraagden gaat helemaal los en rijdt elke maand weleens meer dan 200. Braaaaaaap.

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat deze hoge snelheden maar een enkele keer mogelijk zijn. Liefst 85 procent van de zakelijke ritjes wordt verreden met een gemiddelde snelheid van ongeveer 70 kilometer per uur. Daar wordt de korenwolf niet bang van. Of wel natuurlijk, als het komt door start-stop verkeer in de file.

Enfin, hoe vaak per maand rijd jij eigenlijk 200 plus?

Image-Credit: Audi RSQ8 via autojunk