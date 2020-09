Red Bull: "Verstappen moet frustratie uit systeem werken" - Autoblog.nl

Red Bull wil de frustratie er even uitmasseren bij onze held Max Verstappen.

Voor de echte racefans staat dit weekend natuurlijk in het teken van de 24 uur van Le Mans. De klassieker vindt dit jaar drie maanden later dan normaal plaats, met maar liefst tien Nederlanders aan de start. Bij het F1 team van Red Bull Racing zijn ze echter nog een beetje bezig met hun eigen Nederlandse coureur. Max Verstappen scoorde in de afgelopen twee races twee uitvalbeurten, beide direct of indirect het gevolg van technische malheur. Dat brengt het totaal voor dit jaar alweer op drie nulresultaten. Verstappen had er dan ook even geen zin meer in na de race van afgelopen weekend.

Nou is Verstappen er wel vaker even klaar mee als de auto niet naar behoren werkt. Dat was bijvoorbeeld ook het geval in 2015 en daarna nogmaals in 2017. Het is op zich natuurlijk ook wel begrijpelijk die frustratie, maar je kan je ook afvragen hoe functioneel het is. Max’ teambaas Christian Horner lijkt er ook zo over te denken. Dat Max in de Toscaanse grindbak riep ‘that’s what you get with this fucking shitshow!!1!’ wijdt Horner aan de emotie van het moment, zo zegt hij bij Autosport.

Max’s frustration at another DNF is totally understandable. From the very first lap in Mugello he was on it. We had a very fast car and some real progress has been made with the balance of the car. That is what was so galling for him. In the heat of the moment, when you have gone from the adrenaline of the start to the disappointment of ending up in the gravel trap, it is only natural to vent on the radio. Christian Horner, heeft een zwarte Chesterfield

Volgens Horner zie je aan dit soort reacties van Max ook juist hoe graag hij wil winnen. Toch lijkt de man van Geri Horner (née Halliwell) zich ook te beseffen dat een frusti zijn ook zijn grenzen moeten hebben. Zeker ook om de relatie met Honda goed te houden, waar Red Bull immers nog steeds kampioenschappen mee wil winnen. Voor de volgende race in Honda moet Verstappen weer vrij zijn in zijn kop. Horner wil daar zelf ook aan werken met Max Emilian:

He has to get it out of his system now and then look forward. We will go through it with him prior to Sochi and discuss what has been done behind the scenes between Honda and the team to help so it is rectified for the next race. Christian Horner, heeft mogelijk ook een pijp

De boodschap van Horner aan Verstappen is dus ‘we hebben begrip voor je en doen er alles aan’. Maar tussen de regeltjes door lezen we ook ‘Honda werkt hard dus doe nou even rustaaaaaag’. Of zijn wij dat alleen?