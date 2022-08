Misschien wel de belangrijkste vraag: is het lek boven bij Mercedes? Of vertekent Hongarije de boel?

Het gaat lekker met Mercedes in de Formule 1. Nog niet zo heel lang geleden klaagde men constant over porpoising. Ook was de snelheid ver te zoeken. Net ietsje sneller dan Alpine en McLaren, maar uiteindelijk veel langzamer dan Red Bull en Ferrari.

De laatste races gaat het telkens beter. De afgelopen twee races eindigden twee Mercedes-coureurs op het podium. Ook pakte George Russell tijdens de kwalificatie vaan de GP van Hongarije 2022 zijn eerste pole position.

Waakzaam

Je zou denken dat de sfeer bij het team uit Brackley erg optimistisch is. Ondanks dat Toto Wolff zeker ooit chagrijniger is geweest (No Mikey No!), is hij wel voorzichtig om niet te optimistisch te zijn. Dat meldt hij aan Autosport:

Ik denk dat we waakzaam erop moeten zijn dat het niet toevallig Hongarije is waar alles op zijn plaats viel. De andere teams, met name Ferrari, klaagden over de banden. Dus, naar mijn mening, komen we nog tekort voor de top. Je kon zondag zien dat op de juiste band Charles Leclerc de dominante kracht is. Maar gelukkig zitten we nu weer in dezelfde race. Toto Wolff, denk dat het lek nog niet boven is bij Mercedes.

Is het lek bij Mercedes niet boven?

Daar zegt Toto wel een paar rake woorden. De circuits waar men reed de afgelopen races (Silverstone, Paul Ricard en de Hungaroring) vertekenen het beeld wel. Silverstone en Paul Ricard zijn zo glad als een biljartlaken.

Dat geldt in mindere mate ook voor de Hungaroring, maar daar speelt vooral mee dat de snelheden vrij laag liggen. De auto’s hadden alleen op de tweede helft van het rechte stuk bij start-finish iets last van het op-en-neer-bewegen.

En ondanks dat beide Ferrari-coureurs op de baan zijn verslagen door het Britse Mercedes-duo, is de toekomst nog niet heel erg rooskleurig. Als we namelijk kijken naar de banen die eraan komen, dan kan het porpoisen wel weer de kop opspelen.

Denk aan Spa, Monza, Suzuka, Circuit of the America’s, Interlagos, en Abu Dhabi. Dus is of het lek boven is bij Mercedes, kunnen we de eerstvolgende race al zien. Er zijn veel stukken met hoge snelheden, dus de W13 kan zich daar direct bewijzen.

