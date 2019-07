Dit is de compleet nieuwe Renault Captur

Bestel maar, bestel maar, bestel maar.

Het is altijd lekker voor een fabrikant om een cashcow te hebben. Gewoon een model dat altijd lekker verkoopt. Aanvankelijk hoopte Renault dit met de Modus voor elkaar te krijgen, een geinig, klein MPV’tje. Praktisch, hoge zit en helemaal naar wens aan te kleden. De auto flopte net zo hard als de reïncarnatie van 2 Unlimted met die twee dames.

Met de Captur scoorde Renault wel gigantisch. De auto werd in 2013 gelanceerd min of meer als opvolger van de Modus en was meteen een daverend succes. De auto werd ontworpen onder leiding van Laurens van den Acker. Ditmaal was het geen kleine MPV, maar een kekke crossover. Dat scoort nu eenmaal veel beter, zou blijken. In Nederland alleen al zijn er meer dan 45.000 Capturs aan de man/vrouw gebracht. In totaal heeft Renault er meer dan 1.2 miljoen exemplaren van verkocht.

Logisch dus dat Renault niet al te veel heeft veranderd aan het concept van de Captur. Het is nog altijd een compacte crossover. Sterker nog, dankzij de zelfde introductiekleur en lijnvoering zou je kunnen denken dat het een facelift is. Toch zijn er duidelijke verschillen. Met name aan de achterzijde zijn deze heel erg duidelijk, met die C-vormige achterlichten. De Captur groeide ook daadwerkelijk met de nieuwe generatie. De Captur staat op het nieuwe CMF-B platform, een nieuw en modulair platform waar veel compacte Nissans en Renaults op gebouwd zullen worden. Belangrijk is het gewicht, dat met 50 kg een stukje lager is. De Franse crossover is nu 4,23 meter lang, 11 centimeter langer dan voorheen. De wielbasis is gegroeid met 2 centimeter.

Qua motoren is er keuze uit een TCe100, een driecilinder benzinemotor met 100 pk en 160 Nm. Deze motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Een LPG-installatie wordt later (2020) leverbaar voor deze versie. De tweede variant is de TCe 130 GPF, goed voor 130 pk en 240 Nm. Deze viercilinder kun je koppelen aan een manuele zesbak of EDC-automaat met 7 voorwaartse verzetten. Topper is de TCe 155 GPF, met maar liefst 155 pk en 270 Nm. Deze heeft standaard een automaat. Vanaf 2020 komt er ook een Captur ‘E-Tech’ met plug-in hybride techniek. Het is een combinatie van een 1.6 benzinemotor en elektromotor. Het is mogelijk om 45 km te rijden op de accu’s.

Aan het einde van het jaar staat de nieuwe Captur bij de betere Renault-dealer. De prijzen maakt Renault later bekend.