Renault facelift Mégane, lanceert PHEV

De Fransen frissen hun bestseller even op.

Je zou het niet zeggen, maar de vierde generatie van de Renault Mégane loopt al weer een paar jaartjes mee. De auto werd in 2016 geïntroduceerd. Voor Renault voldoende aanleiding om de Mégane even visueel staat te trekken en technisch te verbeteren.

Exterieur

We beginnen met de uiterlijke wijzigingen. De Mégane is een frisse en herkenbare verschijning, zonder dat ‘ie te opvallend is. Precies goed voor deze klasse, dus. Waarschijnlijk dat Renault er daarom niet al te veel aan gedaan heeft. De grille en bumpers wijken iets af en zijn er nieuwe Pure-Vision LED-koplampen.

Interieur

In het interieur zijn de wijzigingen beter waar te nemen. Het instrumentencluster ging op de schop en ook het 9,3 inch grote multimediascherm moest eraan geloven. Dat scherm was op zich niet slecht, maar de technologie ontwikkelt zich snel en een beetje iPad van een paar jaar oud werkte fijner en soepeler. Volgens Renault is het systeem veel beter als het gaat om functionaliteit, gebruiksgemak én ergonomie. Dat belooft wat.

Mégane E-Tech

Renault maakt van de gelegenheid gebruik om een compleet nieuwe variant te introduceren, de Mégane E-Tech. Het is een plug-in hybride met een 1.6 viercilinder benzinemotor en twee elektromotoren. Deze staan gekoppeld aan een nieuwe ‘multimode’ transmissie. Het systeemvermogen bedraagt 160 pk. De elektromotoren krijgen hun ‘sap’ van een 9,8 kWh-accupakket.

Het is mogelijk om geheel elektrisch te rijden. In stedelijk gebied kun je 65 km afleggen, puur en alleen op de elektromotor. Buiten de bebouwde kom bedraagt de actieradius op de accu’s zo’n 50 km volgens de WLTP. De elektrische topsnelheid is 135 km/u. In eerste instantie komt de E-Tech er alleen als stationwagon (Estate genaamd), later ook als hatchback.

R.S.-Line

Onmisbaar de laatste jaren is een semi-sportief sublabel. Van Audi (S-Line) tot Hyundai (N-Line) en van Volvo (R-Design) tot Rolls-Royce (Black Badge): alle merken doen er tegenwoordig aan mee. Renault had tot voorheen altijd de ‘GT-Line’. Het was ook de uitvoering waarmee Casper destijds deze Mégane-rijtest deed. Dat is nu ‘R.S.-Line’ geworden. Weet je dat ook weer.

Mégane R.S.

Belangrijker voor de petrolhead is de Megane R.S.. Die keert terug en is leuker dan ooit. Het begint al meteen goed: de Mégane R.S. krijgt er namelijk 20 pk en 30 Nm bij. Daarmee staat het totaal nu op 300 pk en 420 Nm. Deze waarden gelden voor de uitvoren met de EDC-transmisie. EDC is de benaming van Renault voor een automaat met dubbele koppeling. Een handbak is nog altijd mogelijk, maar dan moet je het wel doen met ‘slechts’ 400 Nm.

Mégane R.S. Trophy

Renault lanceert tegelijkertijd de nieuwe Mégane R.S. Trophy. Dat zijn de uitvoeringen voor de ware liefhebber. Deze zijn aanzienlijk harder, straffer en strakker en juist daardoor ook nog leuker om te rijden. Ga maar eens naar de parkeerplaats van een trackday in de UK: daar zie je ze met bosjes rijden. De Mégane R.S. Trophy heeft een Cup-chassis en een mechanisch sperdifferentieel. Ook heeft de Trophy een stijvere stabilisatorstang. Kortom, helemaal voorbereid op het betere circuitwerk.

De vernieuwde Mégane is deze zomer te bestellen.