Geen RS, maar leuk genoeg: Renault Clio Hybrid 2025 #test

De bestseller in zijn segment kreeg een stevige make-over: maak kennis met de nieuwe Renault Clio.

Het is inmiddels de zesde generatie Renault Clio en de Fransen are still going strong in het B-segment. Zelf hebben ze het over het magische viertal: er zijn twee EV’s (Renault 4 en Renault 5) en twee ICE-Renaults (Captur en Clio). Daarmee dekken ze de markt inderdaad aardig af. Dat is niet geheel onbelangrijk, want van alle auto’s die in Europa worden verkocht vallen er 33% in het B-segment.

Met de Dacia Sandero bedienen ze ook nog een hele groot groep klanten, maar van de Clio wist Renault er ook 122.489 exemplaren te verkopen in de eerste helft van 2025. Totaal verkochten de Fransen 17 miljoen exemplaren in 120 markten.

De nieuwe Clio ziet er wel even anders uit

Het team onder leiding van Nederlander Laurens van den Acker heeft puik werk geleverd. De Clio is nog herkenbaar als Renault, als Clio, maar is ook echt weer even anders dan wat de Fransen al op de markt hadden.

In de langere motorkap priemen twee koplampen, die samen met de rode kleur een bepaalde Mazda-vibe afgeven. Dankzij alle diamantvormen in de grille, zou je op zich direct kunnen zien dat het een Renault is. De daklijn heeft de silhouet van een coupé gekregen, maar dat is ook een stilistisch trucje.

Afhankelijk van de versie zijn de wielkast omlijstingen uitgevoerd in mat of glanzende zwart. Aan de achterzijde verdwenen de typerende Renault-achterlichten en kwamen Ferrari-esque dubbele achterlichten terug.

Wat de Clio ook helpt is dat de spoorbreedtes groter zijn (tot +4cm) en dat de Clio (optioneel) op grotere wielen rolt. De 18 inch jetsers zijn simpelweg fors in dit segment, maar leuk is het wel.

Hybride Clio met 160 pk

Als we even graven in de historie, dan springt de Clio Williams (met gouden wielen) en 150 pk naar voren. Natuurlijk zijn auto’s een stuk zwaarder geworden, dus we mogen niet te hoge verwachtingen hebben.

Eerst een klein beetje uitleg over de aandrijflijn van de Renault Clio E-tech Hybrid uit de test. De verbrandingsmotor is een 1.8 liter groot exemplaar die werkt met de atkinson cycle. Totaal levert het blok 110 pk en 172Nm.

Daarnaast is er een 49 pk en 205 Nm sterke elektromotor. Die wordt gevoed door een 1.4 kWh grote accu die werkt op 280 volt. Beide motoren hebben een versnellingsbak, de elektromotor heeft twee versnellingen, de benzinemotor vier. Totaal zijn er 15 verschillende modi mogelijk, als je ook bedenkt dat de benzinemotor of de elektromotor zelfstandig de wielen kan aandrijven. Of gezamenlijk, of dat de elektromotor de accu bijlaadt.

Het is geen Clio RS

Het totale systeemvermogen van de Clio Hybrid 160 is, je raadt het nooit, 160 pk. De sprint naar de 100 doet de Clio Hybrid dan ook in 8,3s, wat een seconde sneller is dan de vorige generatie.

Voordat ik wat nadelen aanstip van de aandrijflijn, eerst maar eens inzoomen op de positieve punten. De hybride Clio is gewoon erg zuinig, het opgegeven verbruik is 3,9 liter per 100 km. De bijbehorende CO2-uitstoot per kilometer is spectaculair laag met 89 gram.

Ondanks het vermogen moet je geen bloedsnelle Clio verwachten. De aandrijflijn mist een beetje een punch, het is meer een duurloper die langer doorgaat. Door het continu switchen tussen de twee motoren en het wisselen van versnellingen voelt het soms ook wat onrustig. Het beste is als je nul mechanische sympathie hebt, dan werkt het gewoon en probeer je niet te doorgronden wat er in het vooronder gebeurt.

Op langere klimmen op de Portugese snelwegen viel er nog ander gedrag op. Na sommige schakelmomenten vertraagde de auto merkbaar en zakte de snelheid enkele kilometers per uur terug.

Renault heeft een nieuwe Smart-rijmodus ontwikkelt, maar persoonlijk vond ik de Sport-stand een stuk prettiger. Dan bleef de aandrijflijn beter bij de les, zonder dat er veel toeren werden gemaakt.

Het interieur is goed, maar waar is de volume-knop?

Net als de Renault 5 heeft de Clio nieuwe dubbele 10,1″ schermen met het Open R-link systeem gekregen. Renault leunt hevig op Google, maar daarmee je met Google Maps ook direct goede en actuele navigatie. Bij de aanschaf zit 2Gb gratis data per maand.

Ander goed nieuws: er zijn 29 assistentiesystemen en adaptieve cruise control is standaard. En voor dat je begint te stuiteren met de My Safety switch kan in 1x vijf ADAS-systemen uit of aan zetten.

Naar de volume-knop is het wel zoeken, die zit op een stengel achter het stuur of verborgen boven op het scherm. Dat kan dus nog beter.

Prijs en de handbak

Als je graag 2 mille bespaart, dan kan je als purist ook nog kiezen voor de Clio 1.2 TCe met 115pk/ 190Nm. Die heeft in Nederland altijd een handbak en is er vanaf 26.990 euro. De Renault Clio Hybrid 160 is er vanaf 28.990.

Op de soms wat vreemde aandrijflijn na, is de Clio een erg prettige auto. We missen nog wel een hetere Clio RS, die helaas al tijden geleden is gesneuveld door de groene beweging in Europa.