Renault-rijders kunnen massaal niet op weg door winterweer

Sta je dan, met je dieselmotor.

De laatste jaren is de dieselmotor bij het grote publiek, en met name de autofabrikanten en overheden, uit de gratie gevallen. Nu lijkt ook Moeder Natuur genoeg te hebben van de zelfontbrander. De diesels van Renault werden vandaag namelijk masssaal geteisterd door opstartproblemen dankzij het winterse weer. Net als wij, door jullie tips over dit onderwerp.

Dit blijkt uit verschillende berichten uit binnen- en buitenland. De Telegraaf heeft vanochtend een artikel gepubliceerd waarin verschillende reacties van mensen onder de aandacht worden gebracht, in het licht van de problematiek. Een anonieme vrouw vertelde tegenover de krant:

“Mijn man belde onze leasemaatschappij en wilde het uitleggen, maar die mevrouw zei: stopt u maar, ik weet precies wat er is. U bent nummer 140. De auto wilde niet starten. Er waren overal lichtjes die aanduidden: meteen stoppen.”

Volgens de berichten zijn honderden, zo niet duizenden mensen de dupe geworden van allerlei elektronische storingen binnen de Renault-motor. Het kille weer heeft schijnbaar grote invloed op auto’s van de Franse fabrikant, want in de ochtend zijn leasemaatschapijen, autodealers en importeurs platgebeld. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in België.

De softwareproblemen zijn vooralsnog uitsluitende opgetreden bij de nieuwere modellen van het merk. Met name de nieuwere versies van de Mégane, Talisman, Clio en Espace waren de grootste slachtoffers.

De problemen lijken te worden veroorzaakt door een ophoping van condens in motor, die binnengelaten wordt via de luchtinlaat. Door het winterweer komt er een dusdanige hoeveelheid binnen, dat de motor het niet aankan en vervolgens niet meer kan starten. Nadat er een zekering wordt verwisseld en het water is verwijderd, moet de auto weer verder kunnen.

