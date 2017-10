Renault: “we zijn te braaf geweest”

De Fransen kijken terug en vertellen waar het mis ging.

Wie de F1 pas recentelijk is gaan volgen heeft het ongetwijfeld niet zo op Renault als motorenbouwer. De Fransen hebben echter een bijzonder succesvol verleden in de koningsklasse. Zo werden vrijwel alle seizoenen in de jaren ’90 gedomineerd door auto’s met een Renault-motor achterin en werd Sebastian Vettel in een recenter verleden vier keer achter elkaar wereldkampioen met zo’n ding achterin z’n Red Bull.

Sinds het turbotijdperk z’n herintrede deed wil het echter niet vlotten. Mercedes heeft z’n huiswerk wat dat betreft beter gedaan en ook de aandrijflijn van Ferrari biedt simpelweg meer power. Volgens Cyril Abiteboul, de teambaas van Renault, is dat het gevolg van de conservatieve houding van de fabrikant. Zo heeft Renault altijd veel aandacht besteed aan de betrouwbaarheid. Ook als dat betekende dat de power unit wat minder pk’s leverde.

Met name in de kwalificaties is het verschil in snelheid tussen de verschillende motoren goed zichtbaar. Ferrari en Mercedes draaien de kraan in Q3 een stukkie verder open en Renault kan simpelweg niet aanhaken. Dat heeft voor een deel te maken met het verbranden van olie, waar we onlangs over schreven. Ook daar heeft Abiteboul wat over te zeggen. Volgens hem heeft Renault het spelletje te eerlijk gespeeld en mist het daardoor nu de boot in kwalificaties.

Is er ook nog goed nieuws te melden? Gelukkig wel. Renault wil het voor seizoen 2018 over een andere boeg gooien door wat meer risico te nemen als het gaat om de verhouding performance/betrouwbaarheid. We zijn benieuwd! (via: autosport)