McLaren: “Wij halen meer uit coureurs dan Red Bull”

Na een aantal barslechte jaren krabbelt McLaren dit jaar tamelijk onverwachts weer een beetje naar boven in de Formule 1. Het team staat momenteel vierde in het WK voor constructeurs. Hoewel het in het middenveld allemaal dicht bij elkaar zit en er nog veel kan veranderen, is het sowieso al goed nieuws dat het team uit Woking lekker mee kan doen. Ze leken namelijk hard op weg om het volgende Williams te worden op het moment dat Williams failliet gaat.

Teambaas Zak Brown zal het nooit toegeven, maar hij zal zich inmiddels misschien toch eens achter de oren krabben of het wel zo’n goed idee was om Fernando Alonso enkele seizoenen geleden de sleutels van de fabriek te geven. De Spanjaard is uiteraard een begenadigd coureur, maar ook een episch verbrander van bruggen. Of McLaren nu nog steeds blij is dat het Honda op aandringen van FA de deur heeft gewezen valt ernstig te betwijfelen. Zeker is in ieder geval dat Zak nu heeft aangegeven dat er bij het F1 team geen ruimte meer is voor Alonso. Hij is namelijk ernstig in zijn nopjes met het huidige rijdersduo:

Ze doen het geweldig. In vijftig procent van de kwalificaties haalden we Q3. Ze geven erg goede feedback over de auto. En ik hoef me ook geen zorgen te maken dat ze tegenelkaar aanrijden als ze tegenelkaar racen. Ik was bijvoorbeeld in Baku nooit bang dat ze te agressief werden zoals Magnussen en Grosjean dat deden in Barcelona. Ik heb het gevoel dat ze allebei voor het team rijden.

Een deel van de goede prestaties komen volgens Zak op het conto van…euhm…Zak. Zo rendeert Verstappens oude teammaat Carlos Sainz volgens de teambaas optimaal omdat het team hem veel vertrouwen geeft:

Carlos bloeit helemaal op bij ons. Tot nu toe had hij altijd maar een contract op zak voor één jaar. Bij ons kan hij wat verder vooruitkijken. Daardoor is hij wat relaxter. Bij Red Bull zat er veel meer druk op. Ik geloof dat we met onze aanpak uiteindelijk meer uit de coureurs halen.

