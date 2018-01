NL Project: de vetste BMW 7-serie met V8 uit M5

Jawel, dit is nog eens een leuke auto!

De mannen (en vrouwen?) van JD Customs hebben weer eens een puik staaltje werk afgeleverd. Na de Bloemendaalse strandwacht voorzien te hebben van een retedikke G-Klasse en wat extra vermogen voor de verschillende Audi’s van Afrojack, hebben ze zich de laatste tijd gericht op een Duitse klassieker: de BMW E23 7-serie.

Het tuningsbedrijf maakte een eigen interpretatie van deze fantastische E23. Er is flink gewerkt aan de schone slaper. Het ware pronkstuk van de auto is echter de engine swap die hij heeft doorstaan. Zo werd de originele zescilinder uit de 745i gelepeld, om ruimte te maken voor de grommende achtcilinder uit de E39 M5. Zodoende trekt de 7-serie voortaan 400 pk uit zijn V8.

Ook op esthetisch gebied zijn er genoeg dingen veranderd. Met name de binnenzijde heeft flink wat nieuwe materialen voorbij zien schieten. Het originele zwarte interieur is eruit gesloopt en maakt plaats voor een fraai maar ietwat kitscherig cognag gekleurd interieur. Aan de andere kant draagt dit alleen maar bij aan de gangster-achtige uitstraling die de auto om zich heen heeft hangen. Daarnaast gooide men er nog een stevige set 20″ Rotiforms onder.

De meningen over het interieur, exterieur en de motorwissel zullen ongetwijfeld mijlenver uiteenlopen. Dat is verder geen probleem, want voor deze auto geldt: hoe spraakmakender, hoe beter. Geloof je me niet? Luister maar!