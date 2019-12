Dit zijn 11 briljante Phantoms op een rij

Zit die V16 er nu wél tussen? Natuurlijk. En veel meer...

Enkele weken geleden was de Rolls-Royce Phantom VII onderwerp van onze wekelijkse Autoblog-special. Tijdens die special hebben we voornamelijk de ontstaansgeschiedenis van de Phantom behandeld.

Nu zijn er van de Phantom dusdanig veel modellen en afgeleide versies getoond, dat deze een apart, eigen podium verdienen. Het is een podium met 11 treden, want dat is het aantal Phantoms dat in dit overzicht te zien is:

Rolls-Royce Phantom EWB

2005

Natuurlijk is de Rolls-Royce Phantom een limousine pur sang. Ondanks dat de auto verrassend prettig stuurde, was het natuurlijk typisch een auto waarbij James de auto chauffeurde en de eigenaar de Financial Times achterin leest. Nu is een standaard Phantom al gigantisch, maar mocht je meer beenruimte wensen, kwam er in 2005 een Phantom EWB bij, waarbij EWB stond voor Extended Wheel Base. Rolls-Royce was niet gierig, want je kreeg meteen 25 centimeter extra erbij. Deze kwamen geheel ten goed aan de achterpassagiers.

Rolls-Royce 101EX Concept

2006

Dit is verreweg de leukste. Rolls-Royce was het ultieme prestigeproject van BMW. DaimlerBenz was destijds met Maybach bezig met een soortgelijk project. In bijna alles was Rolls-Royce gaver, mooier en beter. Maar de motor van de Mercedes was wel heer en meester. De V12 in de Maybach leverde 550 pk en 900 Nm. Daar stak de V12 van de Phantom schril bij af. Maar BMW had wel degelijk een oplossing in de vorm van een enorme 9-liter V16. Deze leverde 781 pk en bijna 1.500 Nm aan trekkracht. BMW besloot dat de V12 voldoende was en durfde het niet aan om deze ambitieuze motor in productie te nemen.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe

2007

Wel borduurt Rolls-Royce verder op twee nieuwe modellen. Naast de traditionele Phantom en de Phantom EWB, wordt de derde telg op de beurs van Detroit in 2007 getoond, de Phantom Drophead Coupé. Het is zo’n cabriolet die met dak open net zo fraai is als gesloten. Het frame van de voorruit en de motorkap zijn optioneel vervaardigd uit aluminium, wat de auto een neo-klassieke uitstraling geeft. Maar mocht je een andere combinatie wensen, er waren 44.000 kleurencombinaties mogelijk. De deuren gaan de verkeerde kant open en op het ‘achterdek’ ligt de kenmerkende teakhouten afwerking. Bijzonder fraai. Uiteraard was het dak geheel elektrisch bedienbaar.

Mansory Conquistador

2007

Deze versie kwam niet van Rolls-Royce zelf. Godzijdank niet, want dit was een gedrocht. Maar wel een heel belangrijke. Mansory was destijds bezig met naam en faam maken. Men begon met een Bentley Continental GT, maar met de Phantom kon Mansory acteren in de Champions League van de autobranche. De klanten waren overigens veelal actief in die divisie, want de Conquistador was populair in contreien waar geld ruimer voorhanden was dan smaak. In motorisch opzicht deden ze net dat beetje extra wat Rolls-Royce niet deed, want het was mogelijk om de V12 te vergroten naar 7,5 liter. Dan leverde de motor 551 pk en 810 Nm.

Rolls-Royce Phantom Coupe

2008

Eerst kwam de 101EX Concept, daarna de cabrio. De Coupé kwam pas in 2008. Meer nog dan de cabriolet was dit het absolute toonbeeld van aristocratie. Deze auto kocht je om te laten zien dat je waanzinnig veel geld had. Niet dat iemand een gewone Phantom nodig heeft, maar dat was een grote limousine. De Cabrio kon je zien als een soort Riva voor op het asfalt. De Phantom Coupé was er alleen om de bestuurder zich goed te laten voelen. Ook deze had de suïcide doors en woog ongeveer evenveel als de sedan, je had alleen minder ruimte te besteden. Het was de ideale auto voor een eerste date. Je kon ermee picknicken (dankzij twee zitjes in de achterbak) en je kon de dame (of heer) in kwestie verleiden met de duizenden lampjes in de hemelbekleding.

Rolls-Royce Hyperion

2008

Bijna altijd wanneer Pininfarina zich ergens mee bemoeit, wordt het eindproduct fraaier. Dat is niet altijd het geval. We doelen nu niet op de Hyundai Matrix, maar op de Rolls-Royce Hyperion. Het idee is erg gaaf, een Italiaanse koets over een Britse mastodont. Maar je ziet dat de lijnen anders zijn, maar dat de verhouding gelijk. Dus het is nu een Rolls met aparte lijnen, alsof iemand ‘m in de magnetron heeft gedaan. Waarschijnlijk deden ze het bij Pininfarina gewoon om een punt te maken: zelfs de velgen zien er goedkoop uit. Dat was de Hyperion echter niet. Er is er maar 1 van gemaakt. Over prijzen werd niet echt gesproken, maar naar verluidt was de nieuwprijs een slordige 4.000.000, maar stond ‘ie later te koop in Dubai voor 2.000.000. Nog altijd 1.900.000 te veel.

Rolls-Royce Phantom facelift

2009

Als een model geroemd wordt om zijn uiterlijk, wil je er niet te veel meer aan veranderen. De eerste facelift kwam pas na zes jaar en was zeer subtiel te noemen. Bij de sedan werden de grille en voorbumper aangepast zodat ze iets meer in de pas liepen met de (Drophead) Coupé. Verder kreeg de Phantom nu standaard 21” grote velgen mee. Verdere veranderingen waren vooral te vinden op het gebeid van uitrusting en afwerking. Je kan ze ook herkennen aan de verlichte deurklinken, die had het pre-2009 model nog niet.

Rolls-Royce 102EX Concept

2011

Op de salon van Genève in 2011 liet Rolls-Royce zien dat ze zich ook zeer bekommeren om het milieu. Op zich is het best een briljant idee. Want een V12 is zeer zwaar, trillingsvrij en stil. Dat is een elektrische motor natuurlijk ook. Nu verhoudt een elektromotor zich ten opzichte van een V12 als een Patek Philippe tegen een Apple Watch. De motor was 389 pk sterk, leverde 800 Nm en werd gevoed door een 71 kWh accupakket. Tegenwoordig zijn dat niet denderende cijfers voor een auto in dit segment, maar in 2011 was het behoorlijk indrukwekkend. Tot op heden heeft elektrificatie zijn weg nog niet gevonden naar Rolls-Royce.

Rolls-Royce Phantom Series 2

2012

De wijzigingen in 2009 waren dermate subtiel dat je meer kon spreken van een update dan een facelift. In 2012 kwam er dan een échte grote facelift. Althans, naar Phantom begrippen, want de verschillen waren vrij subtiel (gelukkig). Het grootste verschil was het ontbreken van de ronde koplampen in het front. De grille was uit één stuk gemaakt. Verder werd er gebruik gemaakt van meer chroomwerk, nieuwe velgen, nieuwe kleuren en nieuwe bekledingen. Het interieur werd nog strakker gemaakt met nog minder knopjes. Dat wil niet zeggen dat de auto ouderwetser was, achter het fraaie houten paneel, was nu een 8 inch scherm te zien. In technisch opzicht bleef de motor gelijk, maar presteerde deze aanzienlijk beter dankzij een achttraps automaat van ZF.

Rolls-Royce Phantom Coupé Chicane

2013

Rolls-Royce is voor de uiterlijke adel, Bentley voor de innerlijke. Rolls-Royce is luxueus en relaxed, Bentley is iets sportiever. Tegenwoordig kennen we de Black Badge modellen (van de mindere Rollsen), maar een sportieve Rolls-Royce is een beetje een no-go. Dat zag de manager van Rolls-Royce in Dubai toch echt anders en ontwikkelde gezamenlijk met Rolls-Royce de Phantom Coupé Chicane. Deze was gespoten in Gunmetal Grey. Niet alleen het koetswerk, de auto zelf ook. De motorkap was matzwart, evenals de armaturen voor de voorruit. Het interieur was bekleed met rood lever en alles wat normaliter van hout was, was nu van koolstofvezel. Helaas lag die monsterlijke V16 er niet in.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Blue Magpie

2016

Uiteraard zijn er een hele aantal one-offs gebouwd van de Phantom. Voldoende om nog drie lijstjes mee te vullen. Natuurlijk zal Rolls-Royce niet zo snel twee keer een auto in exact dezelfde specificatie bouwen, bijna alles wordt naar wens samengesteld. Er is immers meer mogelijk dan dat er verkocht worden. De Phantom Drophead Coupe Blue Magpie is vernoemd naar een vogeltje dat vliegt in Taiwan, het land waarvoor deze auto is gebouwd. De vogeltjes staan geborduurd in de hoofdsteunen. Het blauw van de koets is overigens bloedmooi, maar het allerfraaiste zijn nog wel die velgen met whitewall banden.