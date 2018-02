Rolls-Royce Cullinan komt met unieke optie

In deze SUV-wereld is onderscheid belangrijk.

Het moge duidelijk zijn: er is een waar SUV-virus uitgebroken. Het feit dat Porsche al verontwaardigde blikken kreeg met de Cayenne in 2003 was slechts een voorbode van de wirwar aan SUV’s die momenteel op de markt zijn. Zelfs de dure merken moeten eraan geloven: Maserati, Porsche, Bentley en Lamborghini. Er kan zeer binnenkort een nieuwe aan toegevoegd worden: Rolls-Royce geeft ons de Cullinan.

Over de styling van de SUV kunnen we vooralsnog niet heel uitgebreid zijn, behalve wat gecamoufleerd spul is hij nog niet volledig te zien geweest. Het wordt dan ook geen grote schok, als we die camouflage-plaatjes moeten geloven krijgt hij gelijkenissen met de Phantom waarop hij gebaseerd is, maar dan wat hoger op de poten. Je kunt dus al een prima beeld vormen van hoe de Cullinan er uiteindelijk uit komt te zien.

Naast het feit dat een SUV in je gamma gemeengoed is tegenwoordig, is Rolls-Royce ook niet vreemd van een beetje marketing. Belangrijkste concurrent Bentley deed het al even voor: als je een SUV van 300k koopt heb je kennelijk behoefte aan een goeie picknickset. Rolls-Royce houdt de Cullinan nog even voor zichzelf, maar we mogen in ieder geval een deel van de kofferbak zien. De Cullinan krijgt een optie genaamd “Cullinan Viewing Suite”. Simpel gezegd: twee klapstoeltjes en een tafel in de kofferbak. In uitgeschoven modus kun je dan lekker met zijn tweetjes achterin/achterop je Cullinan genieten van het uitzicht in het buitenleven. Want daarvoor worden SUV’s gebruikt. (gniffel)

Rolls-Royce zet naar eigen zeggen de laatste puntjes op de i van Cullinan. Wat opvalt aan het silhouet van de auto: hij krijgt een “split-tailgate” à la Range Rover, die andere belangrijke concurrent.

