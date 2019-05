Rolls-Royce introduceert speciale uitvoering Wraith

De ene Wraith is net even wat bijzonderder dan de andere Wraith.

Rijke mensen hebben het absoluut niet makkelijk. Vaak hebben ze zorgen waarvan het arme plebs niet eens weet dat het een probleem kan zijn. Stel je voor dat je een matig succesvolle linksbuiten bent van een Engelse subtop voetbalclub.

Dan kun je niet in een Renault 19 Chamade of Fiat Palio Weekend aankomen zetten. Nee, dan is het fysiek noodzakelijk om in een Rolls-Royce Wraith rond te toeren. Maar ja, wat als je nu een creatief beperkte ‘rapper’ bent met een een record-aantal Instagram-volgers. Dan mag het niet gebeuren dat jouw Rolls-Royce Wraith exact hetzelfde is als van de voetballer.

Speciaal voor iedereen die zich hierin herkent heeft Rolls-Royce de Wraith Eagle VIII Collection Car in het leven geroepen. De ‘Eagle VIII’ was het eerste vliegtuig dat een non-stop vlucht maakte over de Atlantische Oceaan. Het toestel was uitgerust met Rolls-Royce motoren. Een soort automobiele hoedtik, dus.

Omdat de desbetreffende vlucht in de nacht werd ondernomen, is de Wraith Eagle VIII in donkere kleuren gespoten: Selby Silver en Gunmetal Grey. In het interieur zien we de meeste verwijzingen naar deze nachtelijke vlucht. Eerlijk is eerlijk, het ziet er bijzonder fraai uit. Zowel het eucalyptus houtinleg als de hemelbekleding zien eruit als de screensaver van je Apple-TV. Uiteraard is het klokje geheel bespoke voor deze auto.

Er worden 50 exemplaren van gebouwd. De auto maakt zijn debuut op het Concorso d’Eleganza van Villa d’Este dit jaar.